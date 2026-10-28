Ława przysięgłych Sądu Koronnego w Southwark uznała skrajnie prawicowego aktywistę Tommy’ego Robinsona za winnego nękania dwojga dziennikarzy Daily Mail, co wywołało w nich obawę przed przemocą. Poinformował o tym The Guardian.

Werdykt ławy przysięgłych

Werdykt zapadł w poniedziałek po tygodniowym procesie. Prawdziwe imię Tommy’ego Robinsona to Stephen Yaxley-Lennon.

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Okoliczności sprawy

Podczas rozpraw poinformowano, że dziennikarze Daily Mail i członkowie ich rodzin opuścili swoje domy po tym, jak Robinson zastosował taktykę zastraszania. Trzej reporterzy, których dotyczyła sprawa, pracowali nad materiałem o zabójstwach w Southport w 2024 roku.

Według publikacji Robinson zamieścił w internecie zdjęcia rodziny jednego z dziennikarzy. Twierdził również, że „tagged and bagged” wszystkich trzech reporterów. Jednak zarzuty w tej sprawie dotyczyły nękania tylko dwojga dziennikarzy.

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