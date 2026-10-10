Mężczyzna w Estonii otrzymał wyrok w zawieszeniu za napis „Chwała Rosji” na fladze Ukrainy

Sąd rejonowy w Harju w Tallinie skazał 44-letniego obywatela Estonii na trzy miesiące więzienia w zawieszeniu za znieważenie flagi Ukrainy przed ambasadą Rosji.

Zgodnie z aktami sprawy karnej, około godziny 3 w nocy 23 kwietnia 2023 roku mężczyzna przebywał w pobliżu ambasady Rosji w Tallinie, gdzie na tymczasowym ogrodzeniu wywieszono flagę Ukrainy. Mężczyzna napisał na niej markerem „Chwała Rosji”.

Sąd uznał oskarżonego za winnego zbezczeszczenia oficjalnego symbolu obcego państwa. Orzeczono wobec niego trzy miesiące pozbawienia wolności, jednak karę tę zamieniono na karę w zawieszeniu z rocznym okresem próby.

Biorąc pod uwagę dwa dni spędzone w areszcie w kwietniu 2023 roku, pozostały do odbycia okres wyniósł dwa miesiące i 28 dni. Jeśli w trakcie okresu próby mężczyzna nie popełni nowego przestępstwa umyślnego, nie będzie musiał odbywać kary w więzieniu.

Ponadto skazany ma obowiązek pokryć na rzecz państwa koszty postępowania w wysokości 1684,68 euro w ratach rozłożonych na 12 miesięcy. Koszty sądowej ekspertyzy psychiatrycznej w wysokości 1300 euro oraz część wynagrodzenia adwokata w wysokości 44,64 euro sąd obciążył państwo.

Flaga Ukrainy oraz zużyty marker podlegają zniszczeniu.

Informuje o tym ERR.

Przypomnijmy, że Parlament Europejski zagłosował za uchyleniem immunitetu polskiego europosła Grzegorza Brauna, w szczególności w sprawie znieważenia flagi Ukrainy.

W Kijowie sąd rozpatrywał sprawę przymusowego leczenia kobiety podejrzanej o znieważenie grobów poległych żołnierzy – w szczególności Dmitra Kotsiubajla o pseudonimie „Da Vinci”, Pawła Pietryczka oraz Andrieja Pylszczikowa o pseudonimie „Dżus”.

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