Siły pokojowe Tymczasowych Sił ONZ w Libanie (UNIFIL) od kilku tygodni nie mogą organizować wizyt dziennikarzy na terytoriach południowego Libanu okupowanych przez Izrael. Rzecznik misji poinformował, że wizyty mediów na południe od tak zwanej żółtej linii obecnie się nie odbywają, a termin ich wznowienia nie jest znany.

Jak podaje The National, wyjazdy z UNIFIL były jednym z niewielu sposobów, by dziennikarze mogli dotrzeć do tej strefy. Umożliwiały relacjonowanie życia mieszkańców kilku wsi zamieszkanych głównie przez chrześcijan, a także zniszczeń w w większości opustoszałych muzułmańskich wsiach.

Skargi na ograniczenia dostępu

Prezydentka Syndykatu Dziennikarzy Libanu Elsie Mufarredż oświadczyła, że organizacja otrzymała kilka skarg od reporterów, którym w ostatnich tygodniach odmówiono wjazdu do strefy. Oskarżyła Izrael o blokadę medialną, która, jak stwierdziła, uniemożliwia niezależne relacjonowanie możliwych zbrodni i naruszeń.

„Reporterzy bez Granic” również potępili ograniczenia. Szef bliskowschodniego biura organizacji Jonathan Dagher powiedział, że odmawianie libańskim dziennikarzom dostępu do terytorium Libanu jest niedopuszczalne, a ustalenia dotyczące zawieszenia broni i względy wojskowe nie powinny być pretekstem do ograniczania prawa do informacji.

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Stanowisko izraelskiej armii

Izraelskie wojsko potwierdziło, że rozmawiało z UNIFIL o dostępie dziennikarzy. Oświadczyło, że nastąpiło to po przypadkach, gdy dziennikarze rzekomo wchodzili do strefy bez wcześniejszej koordynacji i publikowali nagrania przedstawiające pozycje wojsk.

Inny izraelski urzędnik wojskowy twierdził, że dziennikarze rzekomo potajemnie dostawali się do strefy w kolumnach i przekazywali zdjęcia pozycji wojskowych osobom powiązanym z Hezbollahem. Nie wymienił ani dziennikarzy, ani redakcji i nie przedstawił dowodów na te twierdzenia. Później przedstawiciel armii oświadczył, że ogólnodostępne informacje o pozycjach wojsk mogą zostać wykorzystane przez to ugrupowanie.

Kontrole kolumn

Według pracownika organizacji humanitarnej izraelskie wojsko zaostrzyło kontrole na punktach kontrolnych i sprawdza każdy pojazd, aby upewnić się, że wśród pasażerów nie ma dziennikarzy. Izraelska armia oświadczyła, że rozpatruje wnioski przedstawicieli mediów o wjazd indywidualnie w każdym przypadku, powołując się na zagrożenia na obszarach działań wojskowych.

Po incydencie z dziennikarzami izraelskie siły na trzy dni zawiesiły ruch kolumn do wsi Debel i Rmeisz, powiedział pracownik organizacji humanitarnej. Mieszkańcy obu wsi potwierdzili, że w tym okresie nie mogli ani wjeżdżać, ani wyjeżdżać. Izraelski urzędnik zaprzeczył, że było to karanie ludności cywilnej, i oświadczył, że ruch tymczasowo wstrzymano w celu zbadania okoliczności.

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