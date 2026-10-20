Agencja ONZ ds. uchodźców palestyńskich UNRWA ostrzegła przed pogłębiającym się kryzysem humanitarnym w Strefie Gazy w Palestynie przed zimą. Pełniący obowiązki szefa agencji Christian Saunders oświadczył, że ponad 90% ludności mieszka w namiotach, pod plastikowymi plandekami lub w częściowo zniszczonych domach. Powiedział o tym w wywiadzie dla Anadolu Agency.

Według Saundersa zniszczona infrastruktura nie będzie w stanie odprowadzać wody deszczowej, dlatego będzie ona gromadzić się w pobliżu tymczasowych schronień. Wezwał Niemcy i inne państwa europejskie do zwiększenia presji na rząd Izraela, aby zniósł ograniczenia dotyczące dostaw pomocy humanitarnej i zezwolił na prace odbudowujące.

Mieszkania, żywność i medycyna

Saunders poinformował również o problemach z żywnością: świeże warzywa i owoce w Strefie Gazy są w większości niedostępne lub zbyt drogie dla większości ludności. Według niego uprawiać można tylko 3% ziemi. Wielkość dostaw żywności wzrosła w porównaniu z okresem przed zawieszeniem broni, jednak opóźnienia, ograniczona liczba przejść granicznych i inne restrykcje nadal hamują napływ pomocy.

Dodał, że utrzymują się ograniczenia dotyczące importu leków i sprzętu medycznego. Organizacje humanitarne i lokalne organy ochrony zdrowia informują, że od wejścia w życie rozejmu w październiku 2025 roku zginęło ponad 1 400 Palestyńczyków.

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Niedobór środków UNRWA

UNRWA pomaga obecnie ponad 1,7 mln Palestyńczyków w Strefie Gazy: świadczy usługi medyczne w 11 ośrodkach, organizuje naukę dla 300 tys. dzieci, głównie w namiotach, oraz zapewnia wodę pitną około 820 tys. osób. Ogółem agencja świadczy podstawowe usługi dla prawie 6 mln palestyńskich uchodźców w Jordanii, Libanie, Syrii i na Zachodnim Brzegu Jordanu.

Według oceny Saundersa deficyt finansowy UNRWA wynosi około 70 mln dolarów. Ostrzegł, że bez pilnego napływu środków agencja może zostać zmuszona do redukcji personelu, co wpłynie na zakres i jakość usług dla ludności cywilnej.

Rząd Izraela oskarża UNRWA o to, że do agencji mieli rzekomo przeniknąć przedstawiciele Hamasu. Saunders odrzucił te oskarżenia i oświadczył, że agencja natychmiast reaguje na wiarygodne dowody powiązań pracowników z wojskowym skrzydłem ugrupowania.

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