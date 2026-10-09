W Genewie w Szwajcarii Biuro Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka z zadowoleniem przyjęło wiadomość o przyznaniu Navi Pillay Pokojowej Nagrody Nobla, podkreślając jej wieloletnią obronę praw człowieka. Jak informuje TimesLIVE, rzeczniczka biura Shabia Mantoo nazwała tę wiadomość wspaniałą i oświadczyła, że świat potrzebuje większego zaangażowania w ochronę praw człowieka.

Reakcja Biura ONZ

Mantoo powiedziała dziennikarzom, że ma nadzieję, iż to wyróżnienie zachęci i będzie nadal inspirować innych do występowania w obronie praw wszystkich ludzi na świecie oraz do ich promowania.

Navi Pillay wcześniej przewodniczyła Komisji Śledczej ONZ ds. Okupowanego Terytorium Palestyńskiego, a także była sędzią Międzynarodowego Trybunału Karnego.

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Raport komisji dotyczący Gazy

We wrześniu ubiegłego roku komisja opublikowała raport, którego publikację nadzorowała Pillay. Komisja stwierdziła w nim, że Izrael dopuścił się ludobójstwa w Gazie, a wysocy urzędnicy tego kraju, w tym premier Binjamin Netanjahu, podżegali do takich działań. Izrael nazwał te oskarżenia skandalicznymi.

W marcu tego roku Pillay wyrażała również zaniepokojenie milczeniem Republiki Południowej Afryki w sprawie międzynarodowych działań na rzecz uznania systemu rządów w Afganistanie za apartheid płciowy oraz wpisania apartheidu płciowego na listę zbrodni przeciwko ludzkości.

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