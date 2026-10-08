W USA huragan Isaias zbliża się do północnego wybrzeża Zatoki Meksykańskiej. Miliony mieszkańców terenów od Luizjany po Florydę są objęte ostrzeżeniami z powodu ryzyka niebezpiecznej fali sztormowej, huraganowego wiatru, silnych opadów i powodzi, informuje The Guardian.

Oczekiwane nasilenie

W nocy ze środy na czwartek Isaias nasilił się z burzy tropikalnej do huraganu i stał się pierwszym huraganem sezonu atlantyckiego 2026 roku. Według amerykańskiej Narodowej Służby Pogodowej ma pierwszą kategorię, a stała prędkość wiatru sięga 80 mil na godzinę.

Synoptycy oczekiwali, że później 8 października huragan przejdzie na północ od Półwyspu Jukatan, a pod koniec piątku lub na początku soboty dotrze na ląd na północnym wybrzeżu Zatoki Meksykańskiej. Narodowa Służba Pogodowa ostrzegła, że przed zbliżeniem się do wybrzeża Isaias może się nasilić i stać się silnym huraganem.

Ewakuacja i stan nadzwyczajny

Ostrzeżenia przed falą sztormową obowiązują od ujścia Missisipi do miasta Steinhatchee na Florydzie. Mieszkańców tych obszarów wezwano do stosowania się do poleceń lokalnych władz i ewakuacji, jeśli otrzymają taki nakaz.

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Ostrzeżenie przed huraganem ogłoszono od Ocean Springs w stanie Missisipi do granicy hrabstw Bay i Gulf na Florydzie. Na Florida Panhandle, w południowej Alabamie i Missisipi oczekiwane są niszczycielskie wiatry oraz możliwe długotrwałe przerwy w dostawach prądu.

Od piątku do weekendu w centralnej części wybrzeża Zatoki Meksykańskiej i na znacznej części południowo-wschodnich USA prognozowane są silne ulewy, nagłe i miejskie podtopienia, a miejscami także powodzie rzeczne. W piątkową noc na obszarach przybrzeżnych Alabamy, Florida Panhandle i na dalekim południowym zachodzie Georgii możliwe są również pojedyncze tornada.

Gubernatorka Alabamy Kay Ivey ogłosiła stan nadzwyczajny w 40 hrabstwach, a gubernator Florydy Ron DeSantis — w 25 hrabstwach. W hrabstwie Okaloosa na Florydzie części mieszkańców obszarów przybrzeżnych nakazano ewakuację. Kilka okręgów szkolnych na Florydzie i w Alabamie również poinformowało o zamknięciu placówek przed zbliżeniem się huraganu.

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