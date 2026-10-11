Według ABC News rząd Australii jest gotów usunąć z projektu ustawy o cyfrowym obowiązku należytej staranności przepis, który pozwalał ministrowi dodawać nowe kategorie szkód w internecie za pomocą aktów wykonawczych. Projekt ustawy ma zostać wniesiony do parlamentu federalnego w tym tygodniu.

Inicjatywa przewiduje, że media społecznościowe, wyszukiwarki, chatboty sztucznej inteligencji i inne platformy internetowe będą musiały podejmować rozsądne działania w celu ograniczenia możliwej do przewidzenia szkody dla osób niepełnoletnich oraz poważnej szkody dla dorosłych. Kategorie szkód przedstawiono w projekcie dokumentu opublikowanym w ubiegłym miesiącu.

Sprzeciw Koalicji

Koalicja sprzeciwia się propozycji rządu. Jej przedstawiciele twierdzili, że uprawnienia ministra mogą prowadzić do politycznej cenzury w internecie. Rzeczniczka opozycji ds. komunikacji Sarah Henderson oskarżyła rząd podczas konferencji CPAC w Brisbane o próbę tłumienia „uprawnionych głosów” pod pretekstem bezpieczeństwa w internecie.

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Rząd odrzuca taką interpretację, podkreślając, że w przypadku dorosłych pojęcie poważnej szkody jest powiązane z obowiązującymi przestępstwami. Jednocześnie przeciwnicy zwrócili uwagę na słowa premiera Anthony’ego Albanese’a, który w ubiegłym miesiącu mówił, że nowe zasady będą również dotyczyć dezinformacji i rozpowszechniania fałszywych informacji.

Żądania Zielonych

Partia Zielonych, której poparcie może pomóc rządowi przeprowadzić ustawę przez Senat, postawiła trzy warunki: prawo do prywatnego dochodzenia roszczeń, surowsze kary oraz uwzględnienie uzależnienia, jakie mogą powodować technologie. Rzeczniczka Zielonych ds. komunikacji Sarah Hanson-Young oświadczyła, że osoby poszkodowane w internecie powinny otrzymać prawo do występowania do sądu i dochodzenia odszkodowania.

Domaga się ona również, aby kary za naruszenie obowiązku były powiązane z częścią globalnych przychodów firm technologicznych. Jej zdaniem proponowane sankcje w wysokości około 100 mln dolarów są niewystarczające. Rzeczniczka minister komunikacji Aniki Wells powiedziała, że rząd dopracowuje projekt ustawy po otrzymaniu 225 propozycji, przeprowadzeniu 22 okrągłych stołów i 60 indywidualnych spotkań.

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