Rząd Jemenu na posiedzeniu w tymczasowej stolicy, Adenie, zatwierdził projekt ustawy uznającej ugrupowanie Huti za organizację terrorystyczną. Dokument przewiduje również odpowiedzialność karną za działalność ugrupowania i jego finansowanie, informuje Anadolu Agency.

Dalsze zatwierdzenie

Posiedzeniu Rady Ministrów przewodniczył premier Shaya al-Zindani. Projekt ustawy przedstawił minister ds. prawnych, po czym rząd polecił odpowiedzialnym organom zakończenie procedur konstytucyjnych i prawnych niezbędnych do jego ratyfikacji.

W biurze premiera oświadczono, że kraj znajduje się na decydującym etapie odzyskiwania suwerenności nad całym swoim terytorium. Działania Huti określono tam również jako zamach stanu, który, według rządu, jest finansowany i kierowany przez Iran.

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Posiedzenie po ataku

Posiedzenie odbyło się dzień po ataku Huti na Międzynarodowy Port Lotniczy im. Króla Chalida w stolicy Arabii Saudyjskiej, Rijadzie. Według oświadczenia biura premiera Jemenu w wyniku ataku zginęło 12 osób, a kolejnych 309 zostało rannych.

Atak został szeroko potępiony, a Huti oświadczyli, że zamierzają kontynuować uderzenia na Arabię Saudyjską. Al-Zindani polecił również organom wykonawczym przejść od reagowania na wydarzenia do działań prewencyjnych, zwiększyć gotowość oraz zapewnić potrzeby sił zbrojnych, formacji wojskowych, sił bezpieczeństwa i Ludowego Ruchu Oporu. Na moment publikacji Huti nie skomentowali proponowanego projektu ustawy.

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