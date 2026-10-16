Rząd Finlandii zatwierdził pakiet o wartości 60 mln euro, mający złagodzić skutki wzrostu cen paliw. Przewiduje on obniżenie podatku od pojazdów, zwiększenie maksymalnej kwoty odliczenia podatkowego za dojazdy do pracy oraz subsydia dla przedsiębiorstw z sektorów transportu, rolnictwa i leśnictwa, informuje YLE News.

Minister środowiska i klimatu Sari Multala oświadczyła, że pakiet popierają wszystkie partie koalicji rządowej. Jednocześnie przyznała, że środki te będą miały jedynie ograniczony wpływ na wydatki konsumentów na paliwo.

Podział środków

30 mln euro zostanie przeznaczone na subsydia dla przedsiębiorstw w sektorach transportu, rolnictwa i leśnictwa. Kolejne 20 mln euro przewidziano na obniżenie podatku od pojazdów — wcześniej planowano przeznaczyć na ten cel 10 mln euro. Na podwyższenie maksymalnej kwoty odliczenia wydatków na dojazdy do pracy zostanie przeznaczone 10 mln euro: w 2027 roku planuje się jej wzrost z 7 000 do 7 800 euro.

Pakiet zostanie sfinansowany w ramach ustalonych przez rząd limitów wydatków. W szczególności 40 mln euro zostanie przekierowane ze środków na moce wychwytywania biogenicznego węgla, które nie zostaną wykorzystane w tym roku. Pozostałe 20 mln euro zostanie pozyskane dzięki ograniczeniu finansowania podstawowego utrzymania infrastruktury transportowej.

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Zmiany wymogów dotyczących paliw odnawialnych

Rząd zatwierdził również bardziej elastyczne zasady spełniania wymogów dotyczących udziału paliw odnawialnych w paliwie transportowym. Ograniczenie dotyczące wzajemnego wypełniania zobowiązań i przekraczania ustalonych wskaźników zostanie podniesione z 30% do 100%, co, według oceny rządu, pozwoli firmom spełniać wymogi przy niższych kosztach.

Jednocześnie rząd nie zatwierdził propozycji partii Finowie dotyczącej szerszego obniżenia samego wymogu. Przewodniczący grupy parlamentarnej partii Jani Mäkelä uznał uzgodnione środki za niewystarczające i oświadczył, że złagodzenie wymogów mogłoby w większym stopniu obniżyć ceny na stacjach paliw.

Premier Petteri Orpo oświadczył, że takie złagodzenie nie doprowadziłoby do szybkiego obniżenia kosztów paliwa. Hanna Kalenoja, ekspertka Centralnej Izby Handlowej, również zaznaczyła, że nowe środki nie wpłyną bezpośrednio na ceny benzyny i oleju napędowego na stacjach paliw. Według jej oceny obniżenie podatku od pojazdów może przynieść właścicielom starszych samochodów i furgonetek objętych ulgą oszczędność około 12 euro rocznie.

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