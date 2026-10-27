We Francji rząd przed protestami 24 października rozmawiał z operatorami telekomunikacyjnymi o możliwości ograniczenia dostępu do mediów społecznościowych lub mobilnego internetu w wybranych obszarach. Według Politico Europe celem było utrudnienie uczestnikom zamieszek koordynowania działań za pośrednictwem platform internetowych.

List do operatorów

Jak przekazali publikacji urzędnik z biura premiera oraz pracownik firmy telekomunikacyjnej, francuskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych kontaktowało się z operatorami w tygodniu poprzedzającym 24 października. Według nich omawiano możliwość ograniczenia dostępu do mediów społecznościowych lub mobilnego internetu w wybranych miejscowościach.

Premier Sébastien Lecornu bezpośrednio poprosił operatorów o gotowość do zablokowania TikToka, Instagrama, Snapchata i X. O liście zawierającym tę prośbę jako pierwsze poinformowało francuskie cyfrowe wydanie Blast. Przedstawiciele biura Lecornu, Ministerstwa Technologii i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, z którymi skontaktowało się Politico, nie zaprzeczyli ani istnieniu listu, ani samemu planowi.

Rząd obawiał się, że przemoc odnotowana 17 października może powtórzyć się lub nasilić w następny weekend. Jednocześnie 24 października liczba incydentów była znacznie mniejsza.

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Konsekwencje techniczne

Pracownik operatora telekomunikacyjnego powiedział Politico, że władze chciały przede wszystkim odciąć kanały komunikacji, które umożliwiają grupom umawianie spotkań i koordynowanie działań. Jednak blokowanie mediów społecznościowych wyłącznie na konkretnym obszarze jest technicznie niemożliwe, zauważa publikacja.

Wyłączenie mobilnego internetu mogłoby zakłócić działanie płatności mobilnych, systemów monitoringu wideo i łączności alarmowej. Pozbawiłoby to również możliwości komunikowania się pokojowych uczestników protestów. Jako mniej radykalną opcję rząd rozważał wyłączenie funkcji wyświetlania geolokalizacji, aby uniemożliwić zgromadzenia osób, które się nie znają.

Francuski parlament równolegle omawia projekt ustawy o odpowiedzialności finansowej osób, które świadomie uczestniczyły w zamieszkach. Dokument przewiduje również wymogi dla platform dotyczące usuwania treści podżegających do przemocy, kradzieży, niszczenia mienia lub buntu.

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