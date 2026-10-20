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Wiadomości Świat

Rząd i parlament Czech planują dwukrotnie zmniejszyć świadczenia dla ukraińskich uchodźców

UA NEWS 20 października 2026 16:36
Rząd i parlament Czech planują dwukrotnie zmniejszyć świadczenia dla ukraińskich uchodźców

Rząd i parlament Czech planują dwukrotnie zmniejszyć świadczenia dla Ukraińców posiadających status tymczasowej ochrony. Poinformował o tym przewodniczący Izby Reprezentantów Tomio Okamura, zaznaczając, że decyzja ta stanowi kompromis między partiami koalicyjnymi (SPD, ANO i „Motoryzatorzy”).

Propozycja przewiduje zmniejszenie wydatków o około 4 miliardy koron czeskich. Jednocześnie przygotowywane są poprawki do ustawy Lex Ukrajina, które przewidują zniesienie świadczeń humanitarnych dla osób niepracujących oraz cofnięcie statusu ochrony tymczasowej w przypadku wyjazdu poza strefę Schengen na okres dłuższy niż 30 dni.

Ponadto planuje się połączenie rejestrów resortowych w celu weryfikacji legalności pobytu, a od połowy 2027 roku wprowadzenie obowiązku regularnych przeglądów technicznych w Czechach dla samochodów z ukraińską rejestracją pod groźbą zatrzymania pojazdu i nałożenia grzywien.

Źródło: Ukrinform.

Przewodniczący izby niższej parlamentu Czech i lider partii „Wolność i Demokracja Bezpośrednia” Tomio Okamura zaproponował zmniejszenie deficytu budżetu państwa, w szczególności poprzez zniesienie świadczeń dla ukraińskich uchodźców.

Okamura chce zaostrzyć ograniczenia wobec ukraińskich uchodźców w Czechach.

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