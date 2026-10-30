Rząd Irlandii planuje utworzyć organ państwowy, który ma badać i przygotować się na możliwe przyszłe zjednoczenie z Irlandią Północną, będącą częścią Zjednoczonego Królestwa. Premier Irlandii Micheál Martin powiedział o tym gazecie Irish Times, informuje Cyprus Mail.

Modele konstytucyjnej przyszłości

Nowy organ ma przeanalizować możliwe scenariusze rozwoju wydarzeń oraz związane z nimi wyzwania. Wśród opcji, które rozważy, są pozostanie Irlandii Północnej częścią Zjednoczonego Królestwa lub jej wejście do zjednoczonej Irlandii z zachowaniem statusu samorządnego.

Martin wcześniej mówił o potrzebie niezależnej i bezstronnej bazy wiedzy, na podstawie której można prowadzić przekonującą dyskusję o konstytucyjnej przyszłości. Pierwsze kroki w sprawie utworzenia organu ma przedstawić gabinetowi ministrów do końca roku.

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Warunki referendum

Zgodnie z porozumieniem wielkopiątkowym z 1998 roku rząd Zjednoczonego Królestwa jest zobowiązany ogłosić referendum w sprawie zjednoczenia Irlandii, jeśli będzie się wydawało prawdopodobne, że poprze je większość wyborców Irlandii Północnej.

Sondaże opinii publicznej, według Reutersa, konsekwentnie pokazują większość zwolenników pozostania Irlandii Północnej w składzie Zjednoczonego Królestwa. Jednocześnie różnica zmniejszyła się po decyzji Wielkiej Brytanii o wyjściu z Unii Europejskiej, a irlandzkie partie nacjonalistyczne, w tym Sinn Fein, nasiliły wezwania do przeprowadzenia referendum.

Fine Gael, partner Martina w koalicji rządowej, planuje w przyszłym tygodniu przedstawić na dorocznej konferencji dokument, który partia nazywa planem zjednoczonej wyspy.

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