Rząd Cypru rozważa państwową działkę w pobliżu wsi Ajios Sozomenos, na wschód od Nikozji, jako możliwą lokalizację nowego więzienia centralnego. Wcześniejszą opcję w Mathiatis odrzucono z powodu wysokich kosztów i braku niezbędnej infrastruktury, informuje Cyprus Mail.

Projekt, którego wartość szacuje się na około 300 mln euro, jest trzecią iteracją w ciągu siedmiu miesięcy poszukiwań lokalizacji. Obecne więzienie w dzielnicy Ajios Andreas w Nikozji, zbudowane w 1894 roku, przetrzymuje niemal 1200 osadzonych. Jego wskaźnik zapełnienia wynosi 227,6%, co według gazety jest najwyższym wynikiem w UE.

Badania i wstępne plany

Minister sprawiedliwości Costas Fytiris przedstawił parlamentarnej komisji finansów wizualizację kompleksu z czterema budynkami dla osadzonych, blokiem medycznym, boiskiem piłkarskim, chrześcijańską kaplicą i salą modlitwy dla muzułmanów. Następnego dnia wyjaśnił, że obrazy stworzono przy użyciu SI i pokazują one jedynie, jakie obiekty mogłyby potencjalnie wejść w skład kompleksu.

Ministerstwo Sprawiedliwości podkreśliło, że ilustracja nie jest planem generalnym i nie określa ostatecznego układu obiektu. Ostateczne decyzje zostaną podjęte po przeprowadzeniu badań środowiskowych i urbanistycznych. W projekcie budżetu na przyszły rok przewidziano 1 mln euro na te badania i prace przygotowawcze.

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Zastrzeżenia wobec nowej lokalizacji

Gminy South Nicosia-Idalion i Latsia-Geri zwróciły się o ponowne rozpatrzenie decyzji dotyczącej działki. Zastrzeżenia zgłosiły także Ruch Ekologów i AKEL: ekolodzy oświadczyli, że teren należy do sieci obszarów chronionych Natura 2000, a AKEL wezwał do przeprowadzenia badań i konsultacji z władzami lokalnymi.

Burmistrz South Nicosia-Idalion, Stavros Hadjiyiannis, wskazał, że w okolicy działają już dwie duże oczyszczalnie, prywatny zakład przetwarzania odpadów hodowlanych, piaskownie, fermy trzody chlewnej i inne obiekty hodowlane. Przez ten teren przebiega również napowietrzna linia elektroenergetyczna o napięciu 132 kV.

Gmina nie odrzuca wniosków z przyszłej oceny oddziaływania na środowisko, lecz nalega, że jeśli działka zostanie uznana za odpowiednią dla więzienia, państwo musi jednocześnie znaleźć inne miejsce dla planowanej strefy hodowlanej. Rząd obiecał również ulokować infrastrukturę w północnej części państwowego gruntu, z dala od pozostałości archeologicznych, wśród których są bizantyjska kaplica jaskiniowa, niedokończony łaciński kościół św. Mamasa oraz pozostałości domów Turków cypryjskich.

Według szacunków Fytirisa budowa może potrwać od czterech do pięciu lat, a rozpoczęcie prac planowane jest do końca przyszłego roku.

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