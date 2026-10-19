Rząd australijskiego stanu Nowa Południowa Walia planuje przedstawić specjalny projekt ustawy, który umożliwi spółce MACH Energy zwiększenie rocznego wydobycia w kopalni węgla Mount Pleasant w pobliżu Muswellbrook w dolinie Hunter. Proponuje się zwiększenie wydobycia o 4 mln ton — do 16,5 mln ton rocznie do 2032 roku, podaje The Guardian.

Decyzja po werdykcie sądu

Premier stanu Chris Minns oświadczył, że projekt ustawy jest konieczny, aby zachować 400 miejsc pracy w zakładzie do Bożego Narodzenia. Jak zaznaczył, jeśli parlament przyjmie dokument, MACH Energy zagwarantuje utrzymanie obecnego stałego personelu do 2032 roku.

Inicjatywa pojawiła się mniej niż dwa tygodnie po tym, jak Sąd Najwyższy Australii uznał za nieważną zgodę na rozbudowę kopalni. Większość sędziów uznała, że Niezależna Komisja Planowania nie rozważyła wprowadzenia warunków mających na celu jak największe ograniczenie emisji związanych ze spalaniem węgla za granicą.

Obecnie kopalnia ma odrębną zgodę na wydobycie do 12,5 mln ton węgla rocznie. Została ona zatwierdzona w sierpniu: pozwolenie przedłużyło działalność zakładu do 2032 roku i zwiększyło roczny limit wydobycia o 2 mln ton.

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Krytyka ekologów i prawników

Przedstawicielka Zielonych Nowej Południowej Walii Sue Higginson nazwała zamiar rządu obejściem procedury planistycznej i decyzji Sądu Najwyższego. Georgina Woods z Lock the Gate Alliance stwierdziła, że miejsca pracy nie są zagrożone, ponieważ kopalnia ma już zgodę na działalność przez kolejne sześć lat.

Dyrektorka kancelarii Johnson Legal Elaine Johnson, która reprezentowała grupę społeczną Dams Heg w postępowaniu sądowym, uważa proponowane zmiany za legislacyjne przekroczenie uprawnień. Zaznaczyła, że specjalne przepisy podnoszące limit wydobycia w jednej kopalni mogą stwarzać wrażenie uchwalania ustaw na korzyść konkretnego właściciela.

Minns powiedział, że projekt ustawy będzie również przewidywał ograniczenia emisji ze spalania węgla, podobne do tych zawartych w niedawnej zgodzie na przedłużenie działalności największego projektu węglowego stanu, Hunter Valley Operations.

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