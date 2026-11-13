W Polsce rząd opublikował projekt zmian do ustawy, który przewiduje utrzymanie maksymalnej ceny gazu dla odbiorców chronionych, w tym gospodarstw domowych, przez cały 2027 rok. Sprzedawcy gazu mają stosować w rozliczeniach z częścią odbiorców końcowych cenę 197,29 zł za MWh bez VAT i akcyzy, informuje RMF24.

Cena na 2027 rok

Projekt nowelizacji ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych opublikowano na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Proponowane przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia do 31 grudnia 2027 roku.

W uzasadnieniu projektu wskazano, że poziom ceny maksymalnej odpowiada taryfowej cenie gazu przedsiębiorstwa energetycznego, które jest sprzedawcą w taryfie regulowanej. Taka cena — 197,29 zł za MWh — obowiązuje do końca 2026 roku.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Koszty i oczekiwane oszczędności

Zgodnie z oceną skutków regulacji nowe rozwiązania mogą kosztować niemal 6,2 mld zł. W Ministerstwie Energii Polski uważają, że ustalenie ceny maksymalnej ograniczy wpływ wzrostu cen rynkowych na rachunki odbiorców objętych ochroną.

Według wyliczeń przedstawionych w projekcie gospodarstwa domowe będą oszczędzać średnio od 77 zł rocznie w przypadku wykorzystywania gazu wyłącznie do gotowania do 1863 zł — w przypadku wykorzystywania gazu do ogrzewania.

Czytaj nas na