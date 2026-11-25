Minister spraw zagranicznych Estonii Margus Tsahkna oświadczył, że Ukraina ma pełne prawo do przeprowadzania ataków w głąb terytorium Rosji w celu samoobrony. Według niego cała odpowiedzialność za ewentualną eskalację sytuacji na Morzu Bałtyckim spoczywa wyłącznie na Moskwie.

„Po pierwsze: Ukraina ma pełne prawo do przeprowadzania ataków w głąb terytorium Rosji, ponieważ jest to obrona Ukrainy. Mówiliśmy o tym od samego początku i powtarzam to właśnie teraz” – powiedział Tsahkna dziennikarzom w Kijowie w środę wieczorem, jak przekazuje korespondent „Interfax-Ukraina”.

Po drugie, jak podkreślił minister, Estonia nie zezwala nikomu na wykorzystywanie terytorium kraju do ataku na inne państwo.

„Nie pozwoliliśmy nikomu wykorzystywać terytorium ani przestrzeni powietrznej Estonii i jest to całkowicie zrozumiałe.

I oczywiście nie chcemy nowej eskalacji na Morzu Bałtyckim itp. Cała odpowiedzialność za to spoczywa jednak na Rosji, ponieważ Rosja może to natychmiast zakończyć – powstrzymać agresję nie tylko wobec Ukrainy, ale i wobec Europy. Rosja już atakuje Europę różnymi aktami terrorystycznymi i dywersjami” – podkreślił szef MSZ.

Zaznaczył on również, że Morze Bałtyckie jest dla Rosji „arterią życia”: ponad 60% eksportu gazu i ropy przepływa przez ten korytarz.

Wcześniej media donosiły, że premier Estonii Kristen Michal oświadczył, iż Tallinn wyśle Ukrainie sygnał dotyczący ryzyka zanieczyszczenia Morza Bałtyckiego w wyniku ataków na statki przewożące rosyjskie ładunki i ropę.

Informację tę podaje agencja Interfax-Ukraina.

Rosja przeprowadziła własne ćwiczenia marynarki wojennej na Morzu Bałtyckim właśnie w czasie, gdy trwają tam zakrojone na szeroką skalę manewry NATO. W ćwiczeniach brały udział okręty, samoloty i bombowce, a głównym obszarem działań stał się Kaliningrad.

Ponadto w pobliżu rosyjskich portów nad Morzem Bałtyckim utworzyła się kolejka składająca się ze 150 statków.

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