Usman Nurmagomedow został zwolniony z aresztu po ataku na Dwalishviliego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
18 listopada rosyjski zawodnik Usman Nurmagomedow został zwolniony z aresztu w Abu Zabi po ogłoszeniu wyroku w sprawie napadu na Meraba Dwalishviliego.
Brat Khabiba oraz inni uczestnicy bójki opuścili więzienie, a karę zamieniono na grzywnę w wysokości 150 000 dirhamów (około 41 tysięcy dolarów).
Sąd zrewidował swoją poprzednią decyzję w związku z wycofaniem roszczeń przez poszkodowanych oraz ich apelami skierowanymi do władz Abu Zabi. Zgodnie z poprzednim orzeczeniem sądu Nurmagomiedow i członkowie jego ekipy mieli spędzić w więzieniu sześć miesięcy i zapłacić dwukrotnie wyższą grzywnę.
Informację tę podał dziennik The National, powołując się na orzeczenie sądu.
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