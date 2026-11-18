18 listopada rosyjski zawodnik Usman Nurmagomedow został zwolniony z aresztu w Abu Zabi po ogłoszeniu wyroku w sprawie napadu na Meraba Dwalishviliego.

Brat Khabiba oraz inni uczestnicy bójki opuścili więzienie, a karę zamieniono na grzywnę w wysokości 150 000 dirhamów (około 41 tysięcy dolarów).

Sąd zrewidował swoją poprzednią decyzję w związku z wycofaniem roszczeń przez poszkodowanych oraz ich apelami skierowanymi do władz Abu Zabi. Zgodnie z poprzednim orzeczeniem sądu Nurmagomiedow i członkowie jego ekipy mieli spędzić w więzieniu sześć miesięcy i zapłacić dwukrotnie wyższą grzywnę.

Informację tę podał dziennik The National, powołując się na orzeczenie sądu.

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