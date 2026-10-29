W Stanach Zjednoczonych niszczyciel typu Arleigh Burke USS Spruance na dzień 29 października 2026 roku pozostawał w rozmieszczeniu przez 342 dni, ustanawiając powojenny rekord dla niszczycieli US Navy. Okręt opuścił bazę morską San Diego 21 listopada 2025 roku jako część lotniskowcowej grupy uderzeniowej USS Abraham Lincoln i pozostał na morzu po powrocie lotniskowca do portu macierzystego, informuje Defense News.

Długość rozmieszczenia Spruance znacznie przekroczyła siedmiomiesięczny punkt odniesienia, który US Navy zwykle podaje dla okrętów bazujących w kraju. Rodziny marynarzy wielokrotnie otrzymywały informacje o możliwym szybkim powrocie okrętu, jednak te oczekiwania były odkładane. Według publikacji przewidywane daty powrotu USS John Finn, USS Mustin i USS Rafael Peralta również przesunięto z 2026 na 2027 rok, a niektóre rozmieszczenia mogą trwać ponad 14 miesięcy.

Przesunięcie harmonogramu obsługi technicznej

Długotrwałe przebywanie na morzu może opóźnić zaplanowaną obsługę techniczną i skrócić czas na szkolenie załogi przed kolejnymi zadaniami. W 36-miesięcznym cyklu Optimized Fleet Response Plan dla okrętów bazujących w USA przewidziano osiem miesięcy obsługi technicznej na poziomie zakładu remontowego, 10 miesięcy szkoleń oraz 18 miesięcy rozmieszczenia i utrzymywania gotowości.

Dokumenty budżetowe Marynarki Wojennej pokazują, że terminy następnego okresu obsługi technicznej USS Spruance uległy zmianie. W budżecie na rok fiskalny 2025 okres ten zaplanowano od 3 lipca 2026 roku do 21 lutego 2027 roku. W budżecie na rok fiskalny 2027 jego początek przesunięto na 19 stycznia 2027 roku, a zakończenie na 28 kwietnia. Tym samym planowany początek odłożono o 200 dni.

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Obciążenie stoczni

Amerykańskie Government Accountability Office informowało, że prywatne firmy łącznie poświęciły niemal o 10 tysięcy dni więcej niż planowano na remonty niszczycieli w latach fiskalnych 2015–2022. Według stanu na sierpień 2022 roku zaległe prace przy nawodnych okrętach Marynarki Wojennej wyceniano na 2,3 mld dolarów.

Szef operacji morskich admirał Daryl Caudle oświadczył 26 października, że powrót niszczycieli po rozmieszczeniach trwających ponad 300 dni może stworzyć wieloletnie obciążenie dla harmonogramów obsługi technicznej. Dowódca Norfolk Naval Shipyard, kontradmirał Kevon Hakimzadeh, również ostrzegał przed ograniczoną zdolnością stoczni do przyjęcia znacznej liczby okrętów powracających z Bliskiego Wschodu.

Faktyczny zakres prac i czas, przez który Spruance będzie niedostępny do operacji, zostaną określone po ocenie okrętu po zakończeniu rozmieszczenia, zaznacza publikacja.

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