Ocaleni i krewni osób, które zginęły w wypadku autobusu weselnego w pobliżu Grety w australijskim stanie Nowa Południowa Walia, wezwali władze do wdrożenia zaleceń dochodzenia dotyczących bezpieczeństwa przewozów pasażerskich. Do wypadku doszło w czerwcu 2023 roku w Dolinie Hunter: autobus z gośćmi weselnymi przewrócił się na rondzie i uderzył w barierę drogową. Zginęło 10 osób, a kolejnych 25 zostało rannych.

Jak informuje ABC News Australia, dochodzenie Jednostki Dochodzeń w sprawie Bezpieczeństwa Transportu Nowej Południowej Walii ustaliło, że autobus jechał z prędkością 56,48 km/h przed przewróceniem się. Według raportu prędkość przekraczająca 47 km/h w tym miejscu mogła doprowadzić do przewrócenia pojazdu.

Wyrok dla kierowcy i kontrola przewoźnika

Kierowca Brett Button przeżył i doznał lekkich obrażeń. Według ustaleń dochodzenia przyjął dawkę opioidowego tramadolu przekraczającą dawkę przepisaną przez lekarza; stosował lek w celu złagodzenia bólu pleców. Button przyznał się do 10 zarzutów niebezpiecznej jazdy skutkującej śmiercią ludzi, a także do kolejnych 25 zarzutów. Sąd skazał go na 32 lata więzienia, z możliwością warunkowego zwolnienia nie wcześniej niż po 24 latach.

W raporcie wskazano również na niedociągnięcia w sprawdzaniu kierowcy podczas zatrudniania. Poprzedni pracodawca, CDC NSW, nie przekazał firmie Linq Buslines informacji o stanie zdrowia Buttona z powodu ograniczeń wynikających z przepisów o prywatności. Jednocześnie Linq nie otrzymała informacji o 12 potwierdzonych skargach na kierowcę w ciągu sześciu lat jego pracy w CDC. W sierpniu 2026 roku firmę Linq Buslines, która obecnie zakończyła działalność, ukarano grzywną w wysokości 650 tys. dolarów po przyznaniu się do naruszenia przepisów dotyczących pojazdów ciężarowych.

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Leki, pasy bezpieczeństwa i rondo

Dochodzenie ustaliło, że w Nowej Południowej Walii nie istniała określona lista leków zakazanych dla kierowców komercyjnych lub podlegających obowiązkowemu zgłoszeniu. Tramadol nie był substancją zakazaną dla kierowców autobusów, choć jego przyjmowanie jest zakazane pilotom, a maszyniści muszą powiadamiać organ transportowy o przyjmowaniu tego leku.

Rząd stanowy przyjął lub przyjął co do zasady wszystkie 21 zaleceń dotyczących Transport for NSW. Wśród nich jest przegląd projektowania dużych i nietypowych rond, w tym eliptycznego ronda Branxton w pobliżu Grety. Po wypadku ustawiono tam znak wzywający do zmniejszenia prędkości.

Tylko sześciu z 35 pasażerów autobusu miało zapięte pasy bezpieczeństwa, choć w autobusie znajdowały się pasy i odpowiedni znak. Kierowca nie polecił pasażerom zapiąć pasów, mimo że przewidywały to protokoły firmy. Federalny organ transportowy zatwierdził już wymogi dotyczące dźwiękowych i wizualnych komunikatów o pasach bezpieczeństwa w autobusach, jednak według oceny dochodzenia większość autobusów będzie potrzebować około 25 lat, aby spełnić te wymogi.

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