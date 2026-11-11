11 listopada w Abu Zabi trwają trójstronne rozmowy z udziałem Ukrainy, Stanów Zjednoczonych i Rosji. Wśród kluczowych tematów spotkania znajdują się kwestie terytorialne, ewentualne warunki zakończenia wojny oraz dalsze kroki zmierzające do osiągnięcia porozumienia.

Negocjacje toczą się w kontekście poszukiwania sposobów na powstrzymanie rosyjskiej agresji. Oczekuje się, że w ich wyniku uczestnicy będą w stanie nakreślić dalszy przebieg konsultacji.

Drugi dzień rozmów w Abu Zabi rozpoczął się od trójstronnego spotkania przedstawicieli Ukrainy, Stanów Zjednoczonych i Rosji. Następnie delegacja ukraińska planuje odbyć osobne spotkanie z partnerami europejskimi. Poinformował o tym szef Służby Wywiadu Zagranicznego Rustem Umerow.

„Rozpoczynamy drugi dzień negocjacji. Najpierw spotkanie trójstronne z udziałem USA i Rosji. Następnie odbędzie się osobne spotkanie z partnerami europejskimi. Pracujemy” – napisał.

Przedstawiciele Federacji Rosyjskiej planują wystąpić przed dziennikarzami po zakończeniu rozmów trójstronnych z udziałem Ukrainy, Stanów Zjednoczonych i Rosji. Oświadczenie ma zostać wydane dzisiaj po południu.

Warto zauważyć, że po zakończeniu pierwszej rundy rozmów 10 listopada delegacja rosyjska ogłosiła, że nie zorganizuje briefingu dla prasy. Teraz przedstawiciele Federacji Rosyjskiej zmienili plany i zamierzają poinformować o wynikach konsultacji.

Wcześniej Zełenski określił główne zadanie ukraińskiej delegacji podczas rozmów w Abu Zabi.

Przypomnijmy, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wysłuchał sprawozdania ukraińskiego zespołu negocjacyjnego z podsumowaniem pierwszego dnia konsultacji w Abu Zabi (ZEA) 10 listopada. Proces negocjacyjny rozpoczął się od konsultacji z partnerami europejskimi i amerykańskimi, po czym odbyło się spotkanie w formacie trójstronnym z udziałem delegacji Ukrainy, USA i Rosji.

Podczas negocjacji w Abu Zabi Ukraina poruszyła kwestię zakrojonej na szeroką skalę wymiany jeńców z Rosją. Według prezydenta Wołodymyra Zełenskiego strony omawiały warianty wymiany w formacie „1000 na 1000”, a nawet „1500 na 1500”. Na razie nie ma ostatecznych porozumień, ale delegacja amerykańska planuje poruszyć tę kwestię podczas kolejnych kontaktów ze stroną rosyjską.

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