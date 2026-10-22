W Akabie, na dnie Morza Czerwonego, znajduje się podwodne muzeum wojskowe, w którym zgromadzono 21 jednostek sprzętu wojskowego

W jordańskim mieście Akaba, na dnie Morza Czerwonego, działa podwodne muzeum wojskowe, składające się z 21 jednostek sprzętu wojskowego, rozmieszczonych w szyku bojowym na głębokości do 24 metrów.

Ekspozycję, w skład której wchodzą czołgi, helikoptery, pojazdy opancerzone i instalacje przeciwlotnicze, zatopiono w celu stworzenia sztucznej rafy oraz zmniejszenia obciążenia turystycznego na naturalne rafy koralowe. Zatopione obiekty stały się już domem dla korali, muren, ryb papugowych, skrzydlic i innych organizmów morskich, a obejrzeć je można podczas nurkowania z akwalungiem lub z łodzi z przezroczystym dnem.

Źródło: Discover Wildlife.

Polscy nurkowie odkryli w Morzu Bałtyckim zatopiony żaglowiec z XIX wieku, na pokładzie którego znajdowało się ponad 100 zapieczętowanych butelek szampana, wina, drogocennej wody mineralnej oraz porcelany.

Podczas prowadzenia zakrojonych na szeroką skalę prac nad projektem tunelu kolejowego w szwedzkim mieście Varberg robotnicy natrafili na wyjątkowe znalezisko archeologiczne. W miejscu, gdzie w dawnych czasach przebiegała linia brzegowa i znajdowała się przystań, badacze odkryli fragmenty sześciu starożytnych statków z różnych epok.

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