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W Akabie, na dnie Morza Czerwonego, znajduje się podwodne muzeum wojskowe, w którym zgromadzono 21 jednostek sprzętu wojskowego

UA NEWS 22 października 2026 20:36
W Akabie, na dnie Morza Czerwonego, znajduje się podwodne muzeum wojskowe, w którym zgromadzono 21 jednostek sprzętu wojskowego

W jordańskim mieście Akaba, na dnie Morza Czerwonego, działa podwodne muzeum wojskowe, składające się z 21 jednostek sprzętu wojskowego, rozmieszczonych w szyku bojowym na głębokości do 24 metrów. 

Ekspozycję, w skład której wchodzą czołgi, helikoptery, pojazdy opancerzone i instalacje przeciwlotnicze, zatopiono w celu stworzenia sztucznej rafy oraz zmniejszenia obciążenia turystycznego na naturalne rafy koralowe. Zatopione obiekty stały się już domem dla korali, muren, ryb papugowych, skrzydlic i innych organizmów morskich, a obejrzeć je można podczas nurkowania z akwalungiem lub z łodzi z przezroczystym dnem.

Fish and tanks at Jordan's underwater military museum - May 9, 2024 | Reuters
See The World's First Underwater Military Museum in Aqaba | Deep Blue Dive Center

Źródło: Discover Wildlife.

Polscy nurkowie odkryli w Morzu Bałtyckim zatopiony żaglowiec z XIX wieku, na pokładzie którego znajdowało się ponad 100 zapieczętowanych butelek szampana, wina, drogocennej wody mineralnej oraz porcelany.

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