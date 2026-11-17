Rada Miasta Amsterdamu podjęła decyzję o kolejnej podwyżce opłaty turystycznej za pobyt w mieście. Nowe stawki wejdą w życie 1 stycznia 2027 roku.

Zgodnie z uchwałą przyjętą 12 listopada stawka opłaty wzrośnie z obecnych 12,5% do 16% wartości pokoju lub apartamentu (bez VAT). Ponieważ podatek jest obliczany procentowo, jego kwota będzie bezpośrednio zależała od klasy i ceny wybranego zakwaterowania.

Na przykład za pokój o wartości 200 euro za dobę (z VAT) opłata turystyczna w 2027 roku wyniesie około 26,45 euro za noc zamiast obecnych 20,66 euro — co oznacza, że czterodniowa wycieczka podrożeje o około 23 euro. W przypadku pasażerów statków wycieczkowych, którzy przybywają bez noclegu, obecnie obowiązuje stała stawka w wysokości 15 euro od osoby.

Władze miasta uzasadniają ten krok walką z nadmierną turystyką i przeciążeniem infrastruktury miejskiej. Już w 2021 roku władze Amsterdamu ustaliły limit na poziomie 20 milionów noclegów turystycznych rocznie, jednak w 2025 roku wskaźnik ten osiągnął 23,7 miliona (plus 21,9 miliona odwiedzających przyjeżdżających na jeden dzień).

Przedstawiciele branży hotelarskiej oraz lokalna opozycja skrytykowali tę inicjatywę. Ich zdaniem procentowy wzrost cen odstraszy przede wszystkim zamożnych turystów, którzy wspierają lokale gastronomiczne i sektor kultury, nie rozwiązując przy tym problemu masowej turystyki budżetowej. Rada miejska odrzuciła propozycję opozycji dotyczącą wprowadzenia stałej opłaty w wysokości 14,50 euro od osoby za noc. Jednocześnie koalicja rządząca planuje stopniowe podwyższanie tego podatku do 20% w kolejnych latach.

Źródło: The Independent.

Pomimo trwającej wojny na pełną skalę ukraińska branża turystyczna nadal zasila lokalne budżety. W okresie styczeń–wrzesień 2026 r. wpływy z opłaty turystycznej wyniosły 287,22 mln hrywien, co stanowi wzrost o 23% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku i prawie dwukrotnie przewyższa wynik z dziewięciu miesięcy 2021 r.

W Tajlandii stowarzyszenia turystyczne sprzeciwiły się proponowanej opłacie za wyjazd z kraju.

W Polsce więcej gmin będzie mogło pobierać opłatę od turystów i innych osób przebywających na terenie gminy przez noc. Prezydent Karol Nawrocki podpisał w tym tygodniu ustawę znoszącą wymóg sprzyjających warunków klimatycznych dla wprowadzenia takiej opłaty.

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