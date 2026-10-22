W Anglii i Walii sędziowie będą mogli nakładać dodatkowe sankcje więzienne na sprawców, którzy odmawiają obecności na posiedzeniach dotyczących ogłoszenia wyroku i stawienia się przed rodzinami ofiar. Nowe przepisy mają wejść w życie w przyszłym roku, informuje The Guardian.

Jakie ograniczenia przewidziano

Nowe przepisy, które mają zostać przedstawione parlamentowi w czwartek, rozszerzą uprawnienia sędziów. Będą oni mogli pozbawiać więźniów przywilejów więziennych na okres do 84 dni, przetrzymywać ich w celi do 21 dni, anulować wizyty socjalne na 27 dni lub ograniczać wizyty do jednej na cztery tygodnie przez 84 dni.

Według Ministerstwa Sprawiedliwości środki te uzupełnią obowiązujące przepisy. Umożliwiają one nakazanie sprawcy obecności podczas ogłoszenia wyroku, a za niewykonanie takiego nakazu przewidują grzywnę lub do dwóch dodatkowych lat pozbawienia wolności za obrazę sądu.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wyjątek dla wizyt z dziećmi

W przypadku więźniów w wieku od 18 do 20 lat maksymalny okres pozbawienia przywilejów będzie wynosił 21 dni, a odosobnienie w celi — do 10 dni. Wizyty z dziećmi więźniów nie będą ograniczane, aby podtrzymywać więzi rodzinne, jeśli leży to w najlepszym interesie dziecka.

Ministerstwo Sprawiedliwości zaznaczyło, że żaden środek nie może zagwarantować obecności sprawcy na posiedzeniu, jednak szersze uprawnienia wzmocnią konsekwencje odmowy. Komisarz ds. ofiar w Anglii i Walii Claire Waxman oświadczyła, że taka odmowa pogłębia traumę rodzin i pozbawia je jednego z nielicznych momentów rozliczenia w procesie wymiaru sprawiedliwości.

Czytaj nas na