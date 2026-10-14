W Anglii rząd uruchamia pierwszą ogólnokrajową kampanię poszukiwania rodziców zastępczych, aby do końca kadencji parlamentu utworzyć 10 tys. nowych miejsc w rodzinach zastępczych. Inicjatywa jest skierowana przede wszystkim do osób w wieku od 30 do 49 lat i ma zachęcić je do opieki nad dziećmi wymagającymi pieczy.

Jak informuje The Guardian, liczba gospodarstw domowych przyjmujących dzieci spadła od 2021 roku o 10%. Ponad jedną trzecią obecnych rodziców zastępczych stanowią osoby powyżej 60. roku życia.

Elastyczne formy opieki

Jednocześnie rząd będzie testował nowe modele pieczy zastępczej, w tym krótkoterminowe umieszczanie dzieci oraz przyjmowanie ich na weekendy. Minister ds. dzieci Josh MacAlister oświadczył, że takie formy mają sprawić, iż piecza zastępcza będzie bardziej dostępna dla szerszego grona osób, w tym poprzez opiekę międzypokoleniową lub w niepełnym wymiarze.

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Jak podkreślił, bez szybkiego i znaczącego rozszerzenia systemu dzieci, które mogłyby żyć w środowisku rodzinnym, będą pozostawać w placówkach opieki stacjonarnej lub mieszkać daleko od miejsc, w których dorastały.

Niedobór opiekunów i presja finansowa

Piecza zastępcza jest główną formą opieki nad dziećmi objętymi opieką państwa w Anglii. Spośród 81 770 takich dzieci około 56 400 mieszka jednocześnie w rodzinach zastępczych.

Badanie Instytutu Coram dla Dzieci wykazało, że ponad pół miliona dorosłych chce zostać rodzicami zastępczymi, a około 3,4 mln interesuje się taką możliwością. Jednocześnie organizacje działające w obszarze opieki podkreślają nie tylko potrzebę rekrutowania nowych osób, lecz także utrzymania obecnych opiekunów. Wśród przyczyn ich odejścia wymienia się poczucie niedocenienia, problemy we współpracy z pracownikami socjalnymi oraz presję finansową. Według danych Fostering Network tylko 33% opiekunów uważa, że świadczenia w pełni pokrywają koszty wychowania dziecka.

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