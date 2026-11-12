W Antarktydzie odnotowano dwa silne trzęsienia ziemi w obszarze, który uważano za nieaktywny

Międzynarodowy zespół naukowców ustalił, że dwa potężne trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,5 i 7,6, które miały miejsce w 2025 roku, powstały w obszarze starożytnej struktury tektonicznej, którą wcześniej uważano za geologicznie nieaktywną. To odkrycie może skłonić naukowców do zrewidowania utrwalonych poglądów na temat procesów geologicznych.

Oba podziemne wstrząsy zarejestrowano w rejonie Cieśniny Drake’a, między Ameryką Południową a Antarktyką. Ich epicentra znajdowały się zaledwie 15 kilometrów od siebie, a między trzęsieniami minęło 49 dni.

To odkrycie, opublikowane 30 października 2026 roku w czasopiśmie naukowym Communications Earth & Environment, zmusza do ponownego przemyślenia jednej z utrwalonych koncepcji w geologii. Okazuje się, że fakt, iż płyta tektoniczna przestała się samodzielnie przemieszczać, wcale nie oznacza, że jej pradawne uskoki utraciły zdolność wywoływania trzęsień ziemi.

Badania, którym kierował Emanuele Lodolo z Włoskiego Narodowego Instytutu Oceanografii i Geofizyki Eksperymentalnej, sugerują, że niektóre geologiczne „blizny” mogą zachowywać swoją kruchość przez niezwykle długie okresy.



Powierzchnia Ziemi podzielona jest na płyty tektoniczne, które powoli przemieszczają się po płaszczu ziemskim. Ich granice stanowią główne strefy aktywności sejsmicznej planety – właśnie tam w skałach gromadzi się napięcie, które od czasu do czasu uwalnia się w postaci trzęsień ziemi. Jednak historia tektoniczna Ziemi jest znacznie bardziej złożona niż współczesna mapa jej płyt.

Przez miliony lat niektóre płyty całkowicie znikały jako samodzielne struktury – zazwyczaj dlatego, że zanurzały się pod inne płyty w procesie zwanym subdukcją.

Inne natomiast stały się częścią większych systemów tektonicznych. Jednym z nich jest starożytna płyta „Phoenix”, której pozostałości znajdują się w rejonie Półwyspu Antarktycznego.

Naukowcy przeanalizowali dwa duże trzęsienia ziemi w tym regionie i odkryli, że ich epicentra pokrywają się z położeniem starożytnego uskoku transformacyjnego.

Takie uskoki powstają, gdy dwa fragmenty skorupy oceanicznej poruszają się w różnych kierunkach – jakby ślizgały się względem siebie. Kiedy to przemieszczanie się ustaje, w ich miejscu pozostają struktury zwane oceanicznymi strefami uskokowymi.

Tradycyjnie uważało się, że strefy te są tektonicznie nieaktywne. Jednak najnowsze wyniki badań wskazują, że mogą w nich występować słabości mechaniczne, które w określonych warunkach ujawniają się ponownie.

Blizny Ziemi nie zawsze się goją

Aby odtworzyć przebieg wydarzeń, naukowcy połączyli dane sejsmiczne z informacjami geofizycznymi dotyczącymi dna morskiego – w szczególności wykorzystali profile odbicia sejsmicznego. Metoda ta pozwala badać struktury podziemne za pomocą fal, które wnikają w głąb ziemi i powracają, odbijając się od różnych warstw geologicznych.

Wyniki wykazały, że trzęsienia ziemi miały miejsce w strefie starożytnego uskoku, gdzie do dziś koncentrują się odkształcenia. Ale dlaczego struktura, której aktywność dawno ustała, może ponownie „ożyć”?

Naukowcy wyjaśniają to połączeniem dwóch czynników. Po pierwsze, geometria odziedziczonego starożytnego uskoku sprzyja koncentracji naprężeń w określonych miejscach. Po drugie, współczesne oddziaływania między płytami Szkocką a Antarktyczną przenoszą siły nawet na odległe obszary. W ten sposób pęknięcie, które powstało miliony lat temu w zupełnie innych warunkach, może ponownie odegrać ważną rolę.

Badania wykazały również, że przez te osłabione struktury do skał mogą przedostawać się materiały wulkaniczne. Ponadto naukowcy uważają, że starożytna szczelina funkcjonuje obecnie jako ogromna strefa przesuwu wewnątrz tej części płyty Feniks, która nadal powoli opada pod Wyspy Szetlandów Południowych.

Oznacza to, że skorupa ziemska nie zaczyna się „od zera” za każdym razem, gdy zmienia się jej struktura tektoniczna. Zawsze zachowuje swoje pęknięcia i słabe punkty.

Nowy problem dla map ryzyka sejsmicznego

Konsekwencje tego odkrycia wykraczają daleko poza wody antarktyczne. Modele zagrożenia sejsmicznego zazwyczaj zwracają szczególną uwagę na aktywne granice między płytami – to właśnie tam najczęściej dochodzi do potężnych trzęsień ziemi. Zdarzają się jednak również tak zwane trzęsienia ziemi wewnątrzpłytowe – czyli te, które mają miejsce wewnątrz samej płyty tektonicznej.

Badanie to pokazuje, że niektóre starożytne oceaniczne strefy uskoków mogą powodować bardzo silne trzęsienia ziemi, nawet nie będąc aktywnymi granicami między płytami. Nie oznacza to oczywiście, że wszystkie stare pęknięcia są z konieczności niebezpieczne – ani że naukowcy potrafią teraz przewidzieć, kiedy nastąpi kolejne trzęsienie ziemi.

Ich reaktywacja zależy od obecnych naprężeń, orientacji struktur oraz ich właściwości mechanicznych. Zmieniło się jednak nasze rozumienie tego, gdzie dokładnie może gromadzić się i uwalniać energia sejsmiczna.

Kontynenty i oceany zachowują w sobie fizyczną pamięć o swojej geologicznej przeszłości. A niektóre jej karty, choć wydają się ostateczne, wciąż mogą ulec zerwaniu.

O tym pisze National Geographic.



W obwodzie czerniowickim odnotowano trzęsienie ziemi o sile 2,2 w skali Richtera.

Wcześniej w obwodzie poltawskim miało miejsce trzęsienie ziemi o sile 3,2.

W Zakarpaciu odnotowano trzęsienie ziemi o sile 2,1 w skali Richtera .

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