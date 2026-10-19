W Australii niezależna posłanka Helen Haines odniosła obrażenia podczas „poważnego incydentu” w pobliżu swojego biura w stanie Wiktoria. Premier Anthony Albanese oświadczył, że podejrzany został zatrzymany.

Incydent w Wiktorii

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 19 października. Według Channel NewsAsia, australijskie media poinformowały, że Haines została uderzona w pobliżu swojego biura wyborczego w Wiktorii. Policja podała, że posłanka doznała krytycznych obrażeń.

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W podpisie pod zdjęciem CNA określa Haines jako niezależną posłankę reprezentującą sąsiedni okręg wyborczy Indi. Zdjęcie wykonano 9 maja 2026 roku w Albury w stanie Nowa Południowa Walia podczas wyborów uzupełniających w Farrer.

Reakcja premiera

Albanese powiedział dziennikarzom, że w tym niezwykle trudnym czasie wszyscy myślami są z Haines, jej rodziną, przyjaciółmi, zespołem i społecznością. Premier dodał, że modlą się o jej pełne wyzdrowienie.

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