W Dubaju zatrzymano obywatela Cypru w sprawie dotyczącej przygotowywania zabójstwa na zlecenie w Limassol
W Zjednoczonych Emiratach Arabskich zatrzymano obywatela Cypru, poszukiwanego w ramach śledztwa dotyczącego przygotowań do zabójstwa na zlecenie w Limassol. Mężczyzna został zatrzymany przez funkcjonariuszy służb porządkowych na lotnisku w Dubaju, gdy zamierzał opuścić kraj.
Według danych śledztwa zatrzymany jest podejrzany o udział w zorganizowaniu zamachu na 55-letniego Yorgosa Ksiuruppasa. Prawdopodobnym motywem zbrodni mógł być wielomilionowy konflikt finansowy z byłymi partnerami biznesowymi ofiary.
Policja cypryjska otrzymała już informację o zatrzymaniu podejrzanego, jednak obecnie oczekuje na oficjalne potwierdzenie ze strony władz ZEA.
Jednocześnie drugi prawdopodobny organizator zamachu, mężczyzna pochodzenia arabskiego, nadal jest poszukiwany.
Przypomnijmy, że w Dubaju ujawniono schemat wykorzystywania cudzych kont do prania brudnych pieniędzy przez oszustów.
Na Cyprze od 2023 r. zamrożono aktywa o wartości ponad 51,5 mln euro.
W Limassol ma się odbyć proces byłych dyrektorek firmy powiązanej z Abramowiczem.