W Dubaju zatrzymano obywatela Cypru w sprawie dotyczącej przygotowywania zabójstwa na zlecenie w Limassol

W Zjednoczonych Emiratach Arabskich zatrzymano obywatela Cypru, poszukiwanego w ramach śledztwa dotyczącego przygotowań do zabójstwa na zlecenie w Limassol. Mężczyzna został zatrzymany przez funkcjonariuszy służb porządkowych na lotnisku w Dubaju, gdy zamierzał opuścić kraj.

Według danych śledztwa zatrzymany jest podejrzany o udział w zorganizowaniu zamachu na 55-letniego Yorgosa Ksiuruppasa. Prawdopodobnym motywem zbrodni mógł być wielomilionowy konflikt finansowy z byłymi partnerami biznesowymi ofiary.

Policja cypryjska otrzymała już informację o zatrzymaniu podejrzanego, jednak obecnie oczekuje na oficjalne potwierdzenie ze strony władz ZEA.

Jednocześnie drugi prawdopodobny organizator zamachu, mężczyzna pochodzenia arabskiego, nadal jest poszukiwany.

Przypomnijmy, że w Dubaju ujawniono schemat wykorzystywania cudzych kont do prania brudnych pieniędzy przez oszustów.

Na Cyprze od 2023 r. zamrożono aktywa o wartości ponad 51,5 mln euro.

W Limassol ma się odbyć proces byłych dyrektorek firmy powiązanej z Abramowiczem.

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