Francja i Niemcy zaproponowały mechanizmy zabezpieczające przyszły siedmioletni budżet Unii Europejskiej na lata 2028–2034 oraz finansowania Ukrainy na wypadek ewentualnego dojścia do władzy we Francji Marine Le Pen, która obiecuje dwukrotne zmniejszenie wkładu netto Paryża do budżetu UE, zaprzestanie wsparcia finansowego dla Kijowa oraz dopuszcza możliwość odmowy ratyfikacji porozumienia budżetowego.

Jak poinformowali dziennikarzom rozmówcy z kręgów europejskich oraz źródło bliskie polityk, rząd francuski zaproponował uwzględnienie w budżecie dodatkowych 35 mld euro dotacji dla rolnictwa, co ma utrudnić Le Pen zmianę lub unieważnienie porozumienia, podczas gdy Niemcy zaproponowały zapisanie przyszłego finansowania Ukrainy bezpośrednio w unijnym prawie budżetowym, aby uniemożliwić jego zablokowanie poprzez weto któregokolwiek z państw członkowskich.

Przywódcy UE rozpoczną pierwsze rozmowy na temat propozycji budżetowych w dniach 26–27 listopada w Brukseli, licząc na osiągnięcie porozumienia do końca 2026 r., po czym odbędą się negocjacje z Parlamentem Europejskim oraz krajowe procedury ratyfikacyjne. Jednocześnie uznaje się za mało prawdopodobne, aby ratyfikacja została zakończona przed wyborami prezydenckimi we Francji w kwietniu 2027 r. ze względu na przerwę parlamentarną pod koniec lutego.

Jednocześnie gazeta podkreśliła, że aby zrealizować swoje plany, Le Pen musi nie tylko wygrać wybory prezydenckie, ale także zapewnić większości parlamentarną swojej partii „Zjednoczenie Narodowe”.

Źródło: Financial Times.

Prezydent Francji Emmanuel Macron podczas szczytu UE w Brukseli w Belgii wezwał europejskich przywódców do osiągnięcia do końca roku porozumienia w sprawie siedmioletniego budżetu Unii. Prezydent Francji stwierdził, że po styczniu nie będzie już politycznej przestrzeni na zawarcie porozumienia.

Przywódcy Unii Europejskiej zamierzają podjąć ostateczną decyzję w sprawie nowej pożyczki dla Ukrainy w wysokości 45 mld euro, a także zatwierdzić wieloletni budżet Unii na lata 2028–2034 podczas szczytu w dniach 17–18 grudnia.

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