W Estonii planuje się rozszerzenie uprawnień władz w zakresie odłączania sieci komórkowej

W Estonii planuje się rozszerzenie uprawnień organów państwowych w zakresie ograniczania łączności radiowej i komórkowej. Odpowiedni projekt ustawy przewiduje uproszczenie działań przeciwdziałających dronom oraz wzmocnienie ochrony infrastruktury krytycznej.

Komisja ds. gospodarczych estońskiego parlamentu przekazała projekt ustawy do rozpatrzenia na posiedzeniu plenarnym. Dokument proponuje zmianę obowiązujących przepisów, które obecnie wiążą możliwość ograniczenia łączności głównie z konkretnymi terytoriami lub obiektami.

Przewodniczący komisji Marek Reinaas wyjaśnił, że obowiązujące przepisy nie w pełni odpowiadają współczesnym wyzwaniom w zakresie bezpieczeństwa. Rozszerzenie uprawnień ma pomóc organom państwowym w skuteczniejszym przeciwdziałaniu dronom oraz w ochronie ważnych obiektów, w szczególności podstacji elektroenergetycznych, infrastruktury gazowej i magazynów paliwa.

Zgodnie z proponowanymi zmianami ograniczenie łączności radiowej i komórkowej będzie możliwe w celu umożliwienia odpowiednim organom wykonywania ich zadań oraz zapobiegania zagrożeniom, niezależnie od miejsca ich wystąpienia. Jednocześnie do podjęcia takich działań nadal konieczna będzie koncesja częstotliwościowa wydana przez Departament Ochrony Praw Konsumentów i Nadzoru Technicznego.

Projekt ustawy przewiduje również możliwość ograniczenia łączności podczas szkoleń i testów sprzętu. Dotyczy to w szczególności placówek edukacyjnych kształcących specjalistów w zakresie przeciwdziałania dronom, a także firm opracowujących drony i środki radiowo-elektronicznego zakłócania.

Komisja zgodziła się przedłożyć projekt ustawy nr 1061 SE na posiedzenie plenarne parlamentu 18 listopada. Wówczas planowane jest zakończenie pierwszego czytania.

Źródło: Postimees

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