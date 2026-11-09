W Indiach rozpoczęto deportację Rosjan z kurortowego stanu Goa
Władze indyjskiego stanu Goa przeprowadzają kontrole wśród cudzoziemców naruszających przepisy wizowe.
4 listopada z kraju deportowano trzech obywateli Federacji Rosyjskiej, a następnego dnia wykryto kolejnych trzech sprawców naruszeń.
Wszyscy sześciu wjechali do Indii na podstawie wiz turystycznych, ale pozostali w kraju po upływie ich ważności. Lokalne władze oświadczyły, że kontrole będą kontynuowane.
W ciągu pierwszych dziesięciu miesięcy 2026 roku z Goa deportowano 76 cudzoziemców. W pierwszym półroczu wśród nich było 14 obywateli Rosji – to największa grupa spośród wszystkich deportowanych.
Źródło: The Goan Everyday
Rosjanie przybywający do Meksyku coraz częściej spotykają się z odmową wjazdu i deportacją. O tym skarżą się obywatele Federacji Rosyjskiej w mediach społecznościowych.
Negocjacje między Indiami a Rosją w sprawie wprowadzenia ruchu bezwizowego dla zorganizowanych grup turystycznych nie przyniosły rezultatu. Strony wstrzymały prace nad odpowiednią umową, pomimo wielokrotnych apeli Władimira Putina o osiągnięcie porozumienia.