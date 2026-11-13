Co najmniej 24 osoby zginęły, a kolejne 11 zostało rannych w wyniku zderzenia autobusu z ciężarówką w północno-wschodnim indyjskim stanie Asam. Do wypadku doszło na autostradzie w pobliżu Parku Narodowego Kaziranga w dystrykcie Golaghat, podaje BBC News.

Poszkodowanych przewieziono do szpitala

Ranni zostali hospitalizowani w Jorhat Medical College and Hospital. Według ministra rozwoju obszarów wiejskich Asamu Atula Bory wśród zabitych byli studenci college'ów. Ich nazwisk jeszcze publicznie nie podano.

Autobus przewoził pasażerów z Bokakhat i jechał do Nagaonu. Bokakhat jest znane jako brama do Parku Narodowego Kaziranga — obiektu Światowego Dziedzictwa UNESCO znanego z nosorożców jednorogich.

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Ustalane są przyczyny wypadku

Według Bory świadkowie przekazali, że jeden z pojazdów mógł jechać z nadmierną prędkością. Dokładną przyczynę wypadku ma jednak ustalić śledztwo.

Premier Asamu Himanta Biswa Sarma oświadczył, że skala tragedii wstrząsnęła wszystkimi. Dodał, że priorytetem władz jest jak najszybsze zapewnienie rannym najlepszej możliwej opieki medycznej. Lurinjyoti Gogoi, lider regionalnej partii opozycyjnej, zaznaczył, że bezpieczeństwo na drogach od dawna jest poważnym problemem stanu.

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