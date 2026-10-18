W mieście Gwalior w centralnym indyjskim stanie Madhya Pradesh ciężarówka wjechała w ludzi zgromadzonych przy świątyni hinduistycznej. Według Channel NewsAsia zginęło 13 osób.

Incydent podczas święta

Do incydentu doszło wcześnie rano w niedzielę, 18 października, podczas święta hinduistycznego. Jak podano, załadowana ciężarówka straciła panowanie nad pojazdem i wjechała w wiernych przebywających przy świątyni.

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Indyjska agencja Press Trust of India, powołując się na pracowników szpitala, poinformowała o 13 ofiarach śmiertelnych. Prezydentka Indii Droupadi Murmu wyraziła współczucie rodzinom zabitych i życzyła poszkodowanym szybkiego powrotu do zdrowia.

Statystyki śmiertelności na drogach

Według indyjskiego ministerstwa transportu drogowego w 2025 roku w kraju w wyniku wypadków drogowych zginęło ponad 183 tysiące osób — ponad 500 osób dziennie. W oficjalnych danych jako czynniki powodujące wypadki drogowe wskazano niewłaściwą infrastrukturę drogową, zły stan techniczny pojazdów oraz zmęczenie kierowców.

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