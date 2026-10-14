Indonezyjska policja uznała 223 osoby i dziewięć firm za podejrzane w sprawach dotyczących pożarów lasów i gruntów. Władze nasilają walkę z ogniem w związku z pogarszającą się sytuacją z transgranicznym smogiem w regionie, informuje Channel NewsAsia.

Setki podejrzanych w sprawach o pożary

Według danych Policji Narodowej 223 osoby uzyskały status podejrzanych w ramach 273 zgłoszeń policyjnych. Łączna powierzchnia gruntów objętych ogniem w tych sprawach przekracza 5 150 hektarów. Poinformował o tym na konferencji prasowej w Dżakarcie starszy komisarz Pipit Subiyanto z Dyrekcji ds. Przestępstw Związanych z Zasobami Energetycznymi i Środowiskiem.

Najwięcej podejrzanych odnotowano w prowincji Riau — 65 osób. Następne są Sumatra Południowa, gdzie za podejrzane uznano 48 osób, oraz Kalimantan Środkowy — 39. Innych podejrzanych wskazano w Kalimantanie Zachodnim i Wschodnim, Dżambi, Kalimantanie Południowym i Północnym oraz Sulawesi Południowo-Wschodnim i Południowym.

Dziewięć firm również uznano za podejrzane w związku z pożarami. Z tymi sprawami dotyczącymi podmiotów korporacyjnych wiąże się ponad 25 600 hektarów spalonej ziemi. Według władz 57 podmiotów gospodarczych zostało zaplombowanych z powodu wykrytych naruszeń związanych z pożarami lasów i gruntów. Ministerstwo Leśnictwa prowadzi postępowania karne wobec 17 korporacji, a kolejne 26 otrzymało sankcje administracyjne.

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Walka z ogniem i smogiem

Indonezyjski rząd ogłosił strategię powstrzymywania tak zwanej głowy pożaru — przedniego krańca jego rozprzestrzeniania się. W tym celu planuje wykorzystać ciężki sprzęt i zbudować około 30 studni na obszarach wysokiego ryzyka. Mają być rozmieszczone mniej więcej co 50 metrów, aby zapewnić dostęp do wody bezpośrednio w pobliżu ognisk pożaru.

Minister leśnictwa Raja Juli Antoni poinformował również o wykorzystaniu operacji modyfikacji pogody: sól jest rozpylana w potencjalnych chmurach, aby zwiększyć poziom wilgotności. Szczególną uwagę poświęca się pożarowi w Parku Narodowym Tanjung Puting w Kalimantanie Środkowym — największym na świecie ośrodku ochrony i rehabilitacji orangutanów. Według władz ogień objął tam ponad 500 hektarów, a gaszenie utrudnia bardzo słaba widoczność.

Rozmowy z Malezją

Malezja i Indonezja po raz pierwszy rozpoczęły rozmowy o możliwym wspólnym przeciwdziałaniu pożarom lasów na Kalimantanie i Sumatrze. Minister spraw zagranicznych Malezji Mohamad Hasan oświadczył, że w negocjacjach uczestniczą właściwe instytucje obu państw. Jak powiedział, transgraniczny smog utrzymuje się niemal od dwóch miesięcy i wpływa na Malezję, a także na zdrowie ludzi w sąsiedniej Indonezji i Singapurze.

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