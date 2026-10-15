W jaskini Szanidar w górach Zagros na północy Iraku badacze odkryli częściowy szkielet neandertalczyka, który żył około 75 tysięcy lat temu. W lewej łopatce zachował się okrągły otwór o średnicy około 15 milimetrów, świadczący o głębokiej ranie kłutej. Informuje o tym Channel NewsAsia, powołując się na Reuters.

Prawdopodobnie śmiertelna rana

Szczątki, które naukowcy nazwali Szanidar A, znaleziono pod warstwą kamieni i osadów o grubości około 7,5 metra. Nie udało się ustalić płci tej osoby, a jej wiek w chwili śmierci oszacowano na połowę czwartej dekady życia.

Kształt urazu wskazuje, że mógł on zostać zadany zaostrzoną drewnianą włócznią, a nie włócznią z kamiennym grotem. Badacze uważają, że włócznia weszła od góry po trajektorii zstępującej: wniknęła od przodu w lewą część klatki piersiowej, przeszła przez ciało i przebiła łopatkę. Ich zdaniem spowodowało to szybką śmierć.

Archeolog z Uniwersytetu w Cambridge, Graeme Barker, za najbardziej prawdopodobne wyjaśnienie uznał przemoc interpersonalną — wewnątrz jednej grupy neandertalczyków lub między różnymi grupami. Badacze uznają wersje ataku Homo sapiens lub przypadkowego urazu za mniej prawdopodobne.

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Oznaki opieki po wcześniejszym urazie

Oprócz łopatki, żeber i niemal kompletnej prawej dłoni zespół odkrył siedem zębów Szanidara A. Ich stan wskazuje, że co najmniej rok przed śmiercią neandertalczyk przeżył silny cios w twarz: przednie zęby zostały rozbite lub utracone, jeden z nich pękł, a inne się przesunęły.

Główna autorka badania, antropolożka biologiczna Emma Pomeroy, zaznaczyła, że taki uraz musiał znacznie utrudniać jedzenie i picie. Naukowcy przypuszczają, że podczas powrotu do zdrowia Szanidar A mógł potrzebować pomocy członków grupy — w tym rozgniecionego jedzenia i możliwości odpoczynku.

Szanidar A był jednym z pięciu neandertalczyków — czterech dorosłych i niemowlęcia — których ciała starannie ułożono za skalną kolumną w jaskini. Wyniki badania opublikowano w czasopiśmie Scientific Reports.

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