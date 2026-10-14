W Iranie stracono 38-letniego Alego-Sinę Mostafafaviego, którego władze sądownicze oskarżyły o zbrojne ataki na cywilów, żołnierzy poborowych i samochody w Kermanie. Informuje o tym Euronews.

Oskarżenia władz sądowniczych

Według Mizan, oficjalnej agencji władz sądowniczych Iranu, Mostafafavi 24 marca otworzył ogień do cywilów na placu Azadi w Kermanie. Agencja podała, że rannych zostało wówczas jedna osoba i dziewczyna.

Według wersji Mizan, 21 kwietnia strzelał także do żołnierzy poborowych i przejeżdżających samochodów, w wyniku czego ucierpieli inni cywile. Władze sądownicze oskarżyły go również o udział w protestach w grudniu 2025 roku i styczniu 2026 roku oraz o przekazywanie nagrań wideo perskojęzycznym mediom poza Iranem.

Mizan podał, że wśród zabezpieczonych przedmiotów były karabin Brno z celownikiem optycznym, dwie strzelby, 246 sztuk amunicji i 30 butelek z mieszanką zapalającą. Władze sądownicze twierdziły, że Mostafafavi był jednym z uzbrojonych agentów amerykańsko-izraelskiego wroga.

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Ostatnie dni więźnia

Mostafafavi był muzykiem i alpinistą z Kermanu, grającym na tarze. Był przetrzymywany w więzieniu Shahab w Kermanie, a w ostatnich dniach przed egzekucją został przeniesiony do izolatki. Jego rodzinę wezwano na ostatnie widzenie.

Został skazany na podstawie zarzutu moharebeh, tłumaczonego jako wrogość wobec Boga. Zgodnie z irańskim prawem zarzut ten wiąże się z działaniami zbrojnymi stwarzającymi zagrożenie dla życia, mienia lub honoru ludzi.

Syn ostatniego szacha Iranu, Reza Pahlavi, oświadczył w serwisie społecznościowym X, że Mostafafavi został skazany po rzekomo wymuszonych zeznaniach uzyskanych pod torturami. Dwa dni wcześniej w Iranie stracono 25-letniego Omara Dorastarana, którego władze sądownicze nazwały członkiem sunnickiej zbrojnej grupy Dżaisz al-Adl.

Amnesty International potępiła egzekucję pięciu mężczyzn w ciągu jednego tygodnia w sprawach związanych ze styczniowymi protestami. Według organizacji w 2025 roku w Iranie stracono co najmniej 2159 osób.

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