W ubiegłym roku w Irlandii osiedliło się około 10 tys. obywateli USA, a niemal 100 Amerykanów złożyło wnioski o azyl, powołując się na prześladowania polityczne, rasowe lub ze względu na płeć. W ostatnich latach do kraju przeprowadziły się dziesiątki tysięcy Amerykanów, w tym przedsiębiorcy, przedstawiciele środowiska akademickiego, naukowcy i studenci, podaje France 24.

Powody przeprowadzki

Część nowo przybyłych wyjaśnia przeprowadzkę sprzeciwem wobec polityki prezydenta USA Donalda Trumpa. Doktorantka Trinity College w Dublinie Emma Hensley uważa, że Stany Zjednoczone nie gwarantują już praw kobiet.

Transpłciowa para, Ophelia i Zahra, opowiedziała o dyskryminacji osób transpłciowych, która ich zdaniem staje się coraz bardziej niebezpieczna. Daniel Rothman przeprowadził się z Alaski do hrabstwa Cork po tym, jak stracił pracę w NOAA, amerykańskiej agencji zajmującej się oceanami, rybołówstwem i polityką klimatyczną. France 24 wiąże to z cięciami budżetowymi wprowadzonymi przez amerykański Departament Efektywności Rządowej, którym kierował Elon Musk.

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Irlandzkie korzenie i związki z USA

Dla części Amerykanów przeprowadzka do Irlandii wiąże się również z pochodzeniem rodzinnym. Około jeden na dziesięciu mieszkańców USA deklaruje irlandzkie korzenie, w tym przodków, którzy wyjechali z Irlandii z powodu głodu i trudności w XIX wieku oraz później. France 24 zauważa, że liczba wniosków o irlandzki paszport nigdy nie była tak wysoka.

Irlandia jest wieloletnią sojuszniczką Waszyngtonu i zależy od amerykańskich inwestycji, aby utrzymać wzrost gospodarczy. Według France 24 napływ nowo przybyłych z USA może skomplikować dyplomatyczną równowagę Dublina w relacjach z Waszyngtonem.

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