We Włoszech w 2025 roku wśród oficjalnie zidentyfikowanych ofiar handlu ludźmi po raz pierwszy było więcej mężczyzn niż kobiet: 966 wobec 915. Wynika to z raportu Włoskiego Narodowego Instytutu Statystyki Istat „Handel ludźmi we Włoszech: 2021–2025”, informuje ANSA English.

Zmiana struktury wykorzystywania

W Istat określono te zmiany jako „głęboką transformację” zjawiska. Według instytutu wykorzystywanie dorosłych mężczyzn do pracy stało się w ostatnich latach bardziej powszechne niż wykorzystywanie seksualne kobiet, które wcześniej było najczęstszą formą handlu ludźmi.

W 2025 roku zidentyfikowano 1 088 ofiar wykorzystywania do pracy, z których 883 stanowili mężczyźni. Jednocześnie ofiar wykorzystywania seksualnego było 696, w tym 597 kobiet. Udział mężczyzn wśród oficjalnie zidentyfikowanych ofiar wzrósł z 33% w 2022 roku do 49,2% w 2025 roku.

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Dane systemu ochrony

Łącznie w 2025 roku we Włoszech oficjalnie zidentyfikowano 1 964 osoby jako ofiary handlu ludźmi. Wśród nich było 53 małoletnich, czyli 2,7% ogółu.

W systemie ochrony w ubiegłym roku odnotowano 3 520 osób, podczas gdy w 2021 roku było ich 2 398. Oznacza to wzrost o 46,8%. Liczba osób poddanych ocenie wzrosła o 58,1%, a liczba ofiar objętych opieką — o 19,3%.

W ciągu pięciu lat udział mężczyzn objętych systemem ochrony wzrósł z 26,1% do 52,5%. Ich liczba niemal się potroiła — z 625 w 2021 roku do 1 848 w 2025 roku. Liczba kobiet w systemie zmniejszyła się w tym okresie z 1 697 do 1 564.

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