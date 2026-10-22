We Włoszech w 2025 roku cudzoziemcom wydano 426 956 nowych zezwoleń na pobyt — o 47,2% więcej niż w 2024 roku, kiedy wydano 290 119 takich dokumentów. Poinformowała o tym krajowa agencja statystyczna Istat, jak podaje ANSA English.

Jeden z najwyższych wyników od 15 lat

Według danych Istat wskaźnik za 2025 rok był drugim najwyższym w ciągu ostatnich 15 lat. Więcej nowych zezwoleń na pobyt kraj wydał jedynie w 2022 roku, gdy liczba dokumentów wzrosła z powodu przybycia uchodźców z Ukrainy po rosyjskiej inwazji.

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Najbardziej wzrosła liczba zezwoleń rodzinnych i edukacyjnych

Głównym czynnikiem wzrostu była liczba zezwoleń wydanych z powodów rodzinnych: wzrosła ona o 61,2%. Liczba dokumentów na potrzeby nauki wzrosła o 76%.

Liczba wydanych zezwoleń związanych z zatrudnieniem wzrosła o 45,9%. W 83,2% przypadków takie zezwolenia otrzymywali mężczyźni. Jednocześnie liczba wniosków o azyl we Włoszech spadła o 15%, a 70% wniosków pierwotnych odrzucono.

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