W Włoszech, w wieku 90 lat, zmarł Paolo Bulgari — przedstawiciel znanej dynastii jubilerów, który przez wiele lat kierował luksusową marką Bvlgari.

O śmierci 89-letniego przedsiębiorcy poinformowała rodzina. W oświadczeniu podkreślono jego „głębokie człowieczeństwo i talent przedsiębiorcy, który kochał Włochy i reprezentował je na całym świecie”.

Paolo Bulgari był wnukiem założyciela marki Bvlgari, Sotirio Bulgari. W 1960 roku dołączył do rodzinnego biznesu i odegrał ważną rolę w rozwoju firmy. To właśnie za jego kadencji Dom Bvlgari, który początkowo zajmował się wyłącznie biżuterią, zaczął produkować perfumy i akcesoria.

Pogrzeb Paolo Bulgari odbędzie się 23 listopada w Rzymie, w bazylice Santa Croce in Gerusalemme.

Informację tę podaje agencja ANSA.

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