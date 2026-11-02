We Włoszech w wieku 72 lat zmarła szefowa kuchni Nadia Santini, pierwsza włoska szefowa kuchni z trzema gwiazdkami Michelin. Wraz z mężem Antoniem przekształciła rodzinną trattorię Dal Pescatore w Runate, w prowincji Mantua, w lokal o międzynarodowej renomie w dziedzinie wysokiej kuchni, podaje ANSA English.

Droga w Dal Pescatore

Nadia Santini, z domu Nadia Cavaliere, urodziła się 19 lipca 1954 roku w San Pietro Mussolino w prowincji Vicenza. Zaczęła gotować z miłości do swojego męża Antonia i uczyła się razem ze swoją teściową Bruną, nie uczęszczając do szkół kulinarnych ani nie odbywając formalnych staży.

Santini nazywała swój styl kuchnią „humanistyczną”. Opierał się on na cieple, szacunku dla produktów i uważnym stosunku do ludzi. Pierwszą gwiazdkę Michelin zdobyła w 1982 roku, drugą w 1988 roku, a trzecią w 1996 roku.

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Od tego czasu Dal Pescatore nie straciła statusu trzech gwiazdek. Według agencji jest to włoska restauracja, która najdłużej utrzymuje najwyższą ocenę przewodnika Michelin.

Wyróżnienia i pożegnanie

W 2013 roku Santini została uznana za najlepszą szefową kuchni na świecie w ramach nagrody The World's 50 Best Restaurants. Rodzinny biznes kontynuują jej synowie: Giovanni pracuje jako szef kuchni, a Alberto zarządza salą restauracyjną.

Rodzina Santini poinformowała w mediach społecznościowych, że zmarła po 12-letniej walce z chorobą, w otoczeniu bliskich. Pogrzeb zaplanowano na środę na godz. 14:30 w Canneto sull'Oglio, gdzie znajduje się Runate. Władze regionu Lombardia złożyły kondolencje mężowi Antoniowi i synom.

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