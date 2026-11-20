W piątek, 20 listopada, we Włoszech rozpoczęł się ogólnokrajowy 24-godzinny strajk przeciwko wzrostowi kosztów życia. Do strajku przyłączyli się pracownicy sektora publicznego i prywatnego, co spowodowało już zakłócenia w funkcjonowaniu wielu instytucji i systemu transportowego.

W ramach akcji pracownicy różnych branż wstrzymali pracę, protestując przeciwko wzrostowi kosztów życia.

24-godzinny strajk został ogłoszony przez związek zawodowy CGIL i obejmie wszystkich pracowników sektora publicznego i prywatnego: w piątek zaplanowano 100 wieców i marszów przeciwko wysokim kosztom życia oraz cięciom w służbie zdrowia i edukacji. Do pracowników dołączą również studenci, którzy sprzeciwiają się również wzrostowi wydatków na obronność.

Akcje te spowodowały już zakłócenia w funkcjonowaniu transportu w stolicy. Linia C rzymskiego metra jest zamknięta, a na liniach A i B możliwe są ograniczenia kursów. Ograniczenia mogą również wystąpić w funkcjonowaniu transportu naziemnego.

Rano w centrum Rzymu zaplanowano trzy marsze. Oprócz akcji związku zawodowego CGIL, która rozpocznie się na placu Vittorio Emanuele i przejdzie do ulicy Via dei Fori Imperiali, zaplanowano dwie akcje studenckie: na placu Piramide oraz na placu Aldo Moro przed Uniwersytetem Rzymskim La Sapienza. Przewidziano również dwie akcje na placu Santi Apostoli oraz przed Ministerstwem Edukacji.

Transport lotniczy i kolejowy, a także kolejowe przewozy towarowe zostały wyłączone ze strajku po interwencji Komisji Gwarancyjnej. Jednak w sobotę o godz. 21:00 rozpocznie się kolejny strajk kolejarzy, ogłoszony przez związki zawodowe.

Informuje o tym agencja ANSA.



Związek zawodowy CGIL potwierdził ogólnokrajowy strajk we Włoszech 20 listopada — ANSA English

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