17 listopada we Włoszech zatrzymano ukraińskiego blogera i arbitra Aleksandra Slobozhenka, który wcześniej był przedmiotem dziennikarskiego śledztwa w sprawie uchylania się od płacenia podatków. Zatrzymanie nastąpiło na wniosek Ukraińskiego Biura Bezpieczeństwa Gospodarczego, przekazany za pośrednictwem Interpolu.

Jak podano, Slobozhenko został zatrzymany 17 listopada na terenie jednego z hoteli.

Informują o tym źródła „Ukrainskiej Prawdy” w organach ścigania.

Przypomnijmy, że Polska wprowadza odpowiedzialność karną za trash-streamy oraz reklamę kasyn internetowych.

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