Włochy oświadczyły, że nie zostały poinformowane o ukraińskiej operacji w libijskim Bengazi i nie uzgodniły jej z Kijowem.

Odpowiednie oświadczenie wygłosił wicepremier i minister spraw zagranicznych Włoch Antonio Tajani, komentując słowa prezydenta Wołodymyra Zełenskiego dotyczące koordynacji działań z partnerami międzynarodowymi.

Tajani podkreślił, że strona włoska nie otrzymała żadnych informacji o działaniach Ukrainy w Libii, a sojusznicy nie brali udziału w ich uzgadnianiu. Według niego twierdzenia ukraińskiego prezydenta dotyczące wcześniejszej koordynacji nie odpowiadają rzeczywistości.

Wcześniej Zełenski oświadczył, że Ukraina nie może pozostawać bierna wobec rosyjskich statków, które przewożą broń lub stanowią zagrożenie. Prezydent podkreślił, że operacje sił ukraińskich na wodach międzynarodowych lub w pobliżu infrastruktury innych państw muszą być uzgadniane z partnerami.

Źródło: Sky TG24.

Przypomnijmy, że 22 listopada rosyjska korweta „Merkury” zatonęła po trafieniu przez drony w libijskim porcie Bengazi.

Również w Libii 22 listopada morskie drony zniszczyły objęty sankcjami statek zaopatrzeniowy „ASCALON”, który płynął z Kaliningradu do portu w Bengazi, prawdopodobnie z wyposażeniem wojskowym i techniką dla „Korpusu Afrykańskiego” RF.

Ukraińskie drony morskie, które zaatakowały rosyjską korwetę „Merkury” w Libii, mogły zostać wystrzelone z terytorium Albanii lub z libijskich baz morskich w Misracie i Zawii, znajdujących się pod kontrolą rządu jedności narodowej w Trypolisie – poinformowała francuska gazeta „Le Monde”.

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