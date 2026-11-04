W Ohio w Stanach Zjednoczonych wyborcy, według prognozy Decision Desk HQ, zatwierdzą poprawkę konstytucyjną, która ustanowi wymóg okazania wydanego przez państwo dokumentu tożsamości ze zdjęciem w celu głosowania. Inicjatywa o nazwie Issue 3 ma wprowadzić ten wymóg do konstytucji stanu, informuje The Hill.

Wyniki liczenia

Według Decision Desk HQ, po przeliczeniu 87% kart do głosowania Issue 3 poparło 66% wyborców. Prawo stanu Ohio już wymaga od wyborców okazania dokumentu tożsamości ze zdjęciem podczas głosowania. Nowa poprawka ma utrwalić ten wymóg w konstytucji stanu.

Akceptowane dokumenty

Do akceptowanych dokumentów należą ważne prawo jazdy stanu Ohio lub stanowy dokument tożsamości, paszport USA lub karta paszportowa. Akceptowane będą również amerykańska legitymacja wojskowa, legitymacja Gwardii Narodowej Ohio lub dokument tożsamości Departamentu ds. Weteranów USA.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Poprawka dotyczy również głosowania korespondencyjnego lub zaocznego. W takich przypadkach wyborcy muszą przedstawić wydany przez państwo dokument tożsamości ze zdjęciem, chyba że prawo pozwala potwierdzić ich tożsamość podpisem i co najmniej jednym innym określonym unikalnym identyfikatorem.

Wyjątek religijny

Dokument przewiduje możliwość wyjątku religijnego dla osób, które sprzeciwiają się fotografowaniu i nie mają wydanego przez państwo dokumentu tożsamości ze zdjęciem. W takim przypadku stan będzie mógł zastosować alternatywny sposób weryfikacji tożsamości wyborcy.

Obowiązujące prawo Ohio już przewiduje podobny wyjątek w lokalu wyborczym. Wyborca musi podpisać oświadczenie pod przysięgą o braku dokumentu tożsamości ze zdjęciem z powodów religijnych oraz podać ostatnie cztery cyfry numeru ubezpieczenia społecznego.

Czytaj nas na