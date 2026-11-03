Mężczyzna z Oklahomy oskarżony o wysłanie setek listów z proszkiem — The Guardian
W Stanach Zjednoczonych władze federalne oskarżyły mieszkańca Oklahomy Robina Martina o wysłanie setek listów z białym proszkiem do urzędników przed wyborami w 2024 i 2026 roku. Jak informuje The Guardian, zarzucono mu przekazanie fałszywej informacji oraz wysyłanie gróźb.
Proszek okazał się drożdżami lub mąką
W dokumencie sądowym opublikowanym 3 listopada FBI oświadczyło, że proszki w zbadanych listach okazały się drożdżami lub mąką. Nie wszystkie przesyłki zostały jednak w pełni zbadane.
Oczekiwano, że Martin po raz pierwszy stawi się przed sądem w Oklahoma City tego samego dnia. W internetowych rejestrach nie było informacji o prawniku, który mógłby skomentować sprawę w jego imieniu.
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Śledztwo w sprawie listów w całym kraju
W ubiegłym miesiącu organy federalne poinformowały o śledztwie dotyczącym listów z „podejrzanymi substancjami”, które wysyłano do biur Kongresu i organów wyborczych w całym kraju. Odbiorców wezwano do traktowania takich przesyłek jako potencjalnie niebezpiecznych.
W komunikacie sierżanta sztabowego Senatu USA, do którego dotarła Associated Press, podano, że funkcjonariusze organów ścigania próbowali przechwycić kolejne listy. Jednocześnie ostrzeżono, że część przesyłek mogła dotrzeć do adresatów. FBI i Amerykańska Służba Inspekcji Pocztowej prowadziły śledztwo w tych sprawach.