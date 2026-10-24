Jak informuje France 24, we francuskim Orleanie zorganizowano dużą kontrdemonstrację przeciw dorocznemu zjazdowi skrajnie prawicowego Zjednoczenia Narodowego. Zjazd partii odbywa się w Orleanie, położonym na południe od Paryża, w atmosferze rosnących napięć. Materiał France 24 na temat tego wydarzenia opublikowano 24 października 2026 roku.

Doroczny zjazd partii

France 24 podaje, że jednym z oczekiwanych rezultatów zjazdu partii ma być oficjalne rozpoczęcie kampanii prezydenckiej Marine Le Pen. Innym oczekiwanym rezultatem jest ponowny wybór Jordana Bardelli na lidera Zjednoczenia Narodowego.

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Według stacji telewizyjnej na doroczny zjazd oczekiwane są tysiące zwolenników partii. France 24 określa zorganizowaną kontrdemonstrację jako dużą.

Przygotowania lokalnych władz

Kontrdemonstrację zorganizowano jako protest przeciw rasizmowi, faszyzmowi i imperializmowi. Lokalne władze przygotowują się na możliwe starcia między zwolennikami partii a uczestnikami kontrdemonstracji.

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