Do Centralnej Prokuratury Śledczej Węgier złożono zawiadomienie przeciwko Péterowi Magyarowi w związku z zarzutami szantażu i przemocy w relacji z jego byłą żoną, byłą minister sprawiedliwości Judit Vargą. Informuje o tym Polsat News, powołując się na węgierskie media.

Zawiadomienie do prokuratury

Zawiadomienie złożyła Ilona Ékes, była posłanka do węgierskiego parlamentu z partii Fidesz. Szefowa organizacji pomocy prawnej Védvonal Judit Csűné Bertalan, która według źródła została założona przez Fidesz, powiedziała agencji MTI, że Magyar jest oskarżany o szantaż i przemoc w relacji.

Według hvg.hu zawiadomienie opiera się na oświadczeniach Vargi złożonych w tym tygodniu przed parlamentarną komisją śledczą. Ékes zwróciła się o wszczęcie postępowania przygotowawczego. Według źródła otrzymała także dokumenty i nagranie audio datowane na styczeń 2023 roku.

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Twierdzenia dotyczące nagrania i nacisków

W zawiadomieniu stwierdzono, że w styczniu 2023 roku Magyar miał rzekomo nagrać Vargę bez jej wiedzy w ich wspólnym mieszkaniu. Według autorów zawiadomienia polityk miał później wykorzystywać nagranie audio do szantażowania byłej żony, w tym podczas postępowania rozwodowego.

W zawiadomieniu wskazano również, że pod presją Varga miała rzekomo odłożyć rozwód i zgodzić się na niekorzystne dla siebie warunki, co spowodowało straty finansowe. Autorzy zawiadomienia twierdzą, że długotrwała presja doprowadziła do terroru psychicznego i kontroli w małżeństwie.

Podczas przesłuchań komisji parlamentarnej Varga wielokrotnie wspominała o swoim małżeństwie z Magyar em. Według Polsat News powiedziała, że politycy partii Tisza także będą musieli zmierzyć się z tym, co nazwała piekłem Pétera Magyara. Źródło nie informuje o wszczęciu śledztwa ani o ustaleniu winy Magyara.

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