Minister spraw zagranicznych Niemiec Johann Wadephul oświadczył w Atlancie w Stanach Zjednoczonych, że europejscy przedstawiciele nie pojawią się na wspólnym zdjęciu z ministrem spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej — państwa-agresora — Siergiejem Ławrowem podczas spotkania ministrów spraw zagranicznych G20. Anadolu Agency poinformowała o tym 30 października.

Oświadczenie Wadephula

Niemiecki minister odpowiadał na pytania dziennikarzy na marginesie spotkania w stanie Georgia, czy weźmie udział w grupowym zdjęciu razem z Ławrowem. Jak powiedział, tradycyjnego wspólnego zdjęcia prawdopodobnie w ogóle nie będzie.

Wadephul zaznaczył również, że europejscy partnerzy nie będą fotografować się razem z rosyjskim ministrem. Podkreślił, że w relacjach z Rosją nie może być normalności.

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Początek spotkania G20

Spotkanie ministrów spraw zagranicznych G20 rozpoczęło się bez tradycyjnego wspólnego zdjęcia. Sekretarz stanu USA Marco Rubio, otwierając pierwszą sesję plenarną, wezwał do współpracy międzynarodowej w odpowiedzi na wyzwania gospodarcze i geopolityczne.

Rubio nazwał obecny okres momentem wyboru i oświadczył, że powiązane ze sobą kryzysy gospodarcze i geopolityczne stwarzają poważne zagrożenia dla podstaw globalnego porządku gospodarczego.

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