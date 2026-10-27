W USA senatorowie Ron Wyden i Bernie Sanders wysłali listy do 10 dużych firm ubezpieczeniowych z pytaniami o ich udział w zakończeniu ochrony ubezpieczenia zdrowotnego dla około 760 tys. uczestników rynku Affordable Care Act (ACA). Informuje o tym The Hill.

Listy do ubezpieczycieli

Listy wysłano w poniedziałek do dyrektorów generalnych 10 największych ubezpieczycieli ACA, w tym Cigna i UnitedHealthcare. Podpisało je również 11 innych senatorów Demokratów.

Wyden i Sanders zakwestionowali współpracę firm z administracją prezydenta Donalda Trumpa w ramach kampanii przeciwko domniemanym oszustwom. Senatorowie oświadczyli, że ubezpieczyciele przyłączyli się do procesu, nie prosząc o wyjaśnienia dotyczące konkretnych uprawnień, na których opierali się urzędnicy CMS, i nie zwracając się do Kongresu w imieniu klientów.

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Krytyka kryteriów weryfikacji

Według senatorów działania administracji opierały się na analizach, które łączyły z możliwymi oszustwami plany z zerową składką ubezpieczeniową oraz uczestników bez zgłoszeń roszczeń ubezpieczeniowych. Wyden i Sanders nazwali te analizy partyjnymi i zdyskredytowanymi.

Senatorowie twierdzą, że firmy ubezpieczeniowe wysyłały uczestnikom niezamówione wiadomości, a w niektórych przypadkach prosiły o potwierdzenie numerów ubezpieczenia społecznego. Osoby, które nie odpowiedziały, uznawano za zaangażowane w oszustwo, po czym ich ochrona była kończona.

W listach poruszono również kwestię, dlaczego ubezpieczyciele niemal jednogłośnie nie informowali uczestników o znaczących podwyżkach składek przed otwartym okresem rejestracji na 2026 rok. Według senatorów firmy wcześniej tłumaczyły to złożonością, kosztami nowego rodzaju kontaktu z klientami oraz opóźnieniami w ostatecznym ustaleniu składek. Jednocześnie, jak twierdzą, wiadomości służące weryfikacji uczestników uruchomiono w ciągu kilku tygodni, a nawet dni po żądaniu Republikanów.

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