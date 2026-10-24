W Tarnowie w Polsce poseł Koalicji Obywatelskiej Robert Wardzała, którego policja zatrzymała podczas jazdy rowerem bez oświetlenia, planuje zrzec się immunitetu poselskiego. Według Interia Sport, podczas kontroli okazał legitymację poselską i poinformował o zastosowaniu procedury przewidzianej dla parlamentarzystów.

Rzeczniczka tarnowskiej policji Joanna Dychtoń powiedziała w komentarzu dla Radia Kraków, że podczas kontroli od mężczyzny wyczuwalna była woń alkoholu. Jak zaznaczyła, funkcjonariusze udokumentowali zdarzenie, ale nie przeprowadzili badania na zawartość alkoholu, ponieważ chodziło o wykroczenie, a nie przestępstwo.

Stanowisko posła

Wardzała później potwierdził dziennikarzowi TVN24 fakt policyjnej kontroli i okazania legitymacji poselskiej. Zapytany, czy był pod wpływem alkoholu, poseł nie odpowiedział wprost i powiedział, że wyjaśni sytuację.

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Rzeczniczka klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda przekazała TVN24, że Wardzała zamierza zrzec się immunitetu, aby ponieść odpowiedzialność za jazdę bez oświetlenia. Według niej poseł zaprzecza, że był pod wpływem alkoholu.

Kariera sportowa

Robert Wardzała wcześniej startował w żużlu i przez większą część kariery reprezentował Unię Tarnów. Wraz z klubem dwukrotnie zdobył drużynowe mistrzostwo Polski — w 2004 i 2005 roku. Karierę sportową zakończył w 2006 roku. Po raz pierwszy został wybrany posłem w 2011 roku, a mandat ponownie uzyskał w wyniku wyborów w 2023 roku.

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